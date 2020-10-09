Çukur 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cengiz Erdenet, Yamaç'ı vuruyor mu? Çukur'da neler olacak?

Çukur dizisinin 12 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 99. yeni bölümden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Çukur'da Yamaç Cengiz Erdenet'in başına dayadığı silahın tetiğini çekiyor. Ancak silahta kurşun olmadığını gören Yamaç büyük şok yaşıyor. Cengiz Erdenet ise "Ben senin kim olduğunu biliyorum Yamaç. Ama sen hala benim kim olduğumu anlayamadın" dedikten sonra tüfeğiyle ateş ediyor.

ÇUKUR 99. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç son hamlesinden sonra karşısında ilk defa en az kendisi kadar zeki bir düşmanı olduğunu fark edecek.

Cengiz’in isteğiyle Arık’ı korumak zorunda kalan Yamaç aynı zamanda Çukur’u da korumak için Arık’la nefes kesen bir mücadeleye girecek.

Yamaç, aldığı zorlu görevi başarabilmek için Vartolu’dan yardım isterken ikisinin kurduğu zekice oyunun sonuçları merakla beklenecek.



Efsun, içine düştüğü zor durumdan beklenmedik, eski bir müttefikinin yardımıyla çıkacak.

Boş çıkan Cumali amcanın mezarıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Cumali’nin Erdenetler’e karşı yaptığı son hamle Çukur’u, Yamaç’ı ve Erdenetler’i geri dönülmez bir yola sürükleyecek.