Çukur'a bir transfer daha! Sermet Yeşil Çukur'da!

Çukur dizisi Berkay Ateş, Erkan Avcı ve Necip Memili'nin ardından Sermet Yeşil'i de projeye dahil etti.

Meczup bir karakteri canlandıracak olan Sermet Yeşil, Vartolu'yu derinden etkileyecek.

Peki, 36. bölümde diziye dahil olan Sermet Yeşil kimdir?

SERMET YEŞİL KİMDİR?

1977 Eskişehir doğumlu Sermet Yeşil, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Tiyatro Anadolu’da görev aldı. Halen Eskişehir Şehir Tiyatroları oyuncularındandır.

Tiyatro Anadolu bünyesinde Keşanlı Ali Destanı, Bay Biedermann ve Kundakçılar, Fırtına, Melekler Şehri, Kökler, Kuru Gürültü, Midas’ın Kulakları, Körayak ve Hırsız isimli oyunlarda; 2005 yılından bu yana da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda Kuvayi Milliye, Karmakarışık, Büyük Aşıkların Sonuncusu, Caligula, Sırça Kümes, Bay Kolpert, Özgürlüğün Bedeli oyunlarında yer aldı. Halen TiyatroPol bünyesinde Teklif adlı oyunda oynamaktadır.

Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Yeşil, televizyon ve sinema çalışmalarına da devam etmektedir. Rol aldığı yapımlar arasında, Gişe Memuru, Kosmos, Kaç Para Kaç, İlkbahar-Sonbahar, Hiçbiryerde gibi sinema filmleri ile Leyla ile Mecnun, Mor Menekşeler, Eski Hikaye ve Şubat gibi televizyon dizileri yer almaktadır.

ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ