Çukur'a Nejat İşler damga vurdu! Yamaç, Çağatay Erdenet karşısında dondu kaldı! Çukur 82. son bölüm final izle

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un 30 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen 82. son bölümünde Mahsun ve Çağatay Erdenet sürprizleri yaşandı. Berkay Ateş'in canlandırdığı Mahsun diziye geri dönerken, neden Yamaç'a yardım ettiğinin sırrı da ortaya çıktı. Diğer yandan ise Azer'in para kaynağını kesmek isteyen Yamaç, çaldığı altınların sahibinin Çağatay Erdenet olduğunu öğrendi. Finalde ise Yamaç ve Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet karakteri arasında yüzleşme yaşandı.

NEJAT İŞLER ÇUKUR'A BOMBA GİBİ GİRDİ!

Azer'i ve Efsun'u durdurmanın yolunun para akışını kesmekten geçtiğini söyleyen Yamaç, para trafiğini kesebilmek için Aliço'dan yardım istedi. Paranın bankaya girmeden önce hangi binada tutulduğunu öğrendikten sonra Çukurlular ve Aliço harekete geçtiler. Aliço'nun planıyla para dolu odaya kazarak girmeyi hedefleyen Yamaç güzel bir sürprizle karşılaştı. Odada nakit para beklerken külçeler dolusu altınla karşılaşan Çukurlular planlarını başardılar.



Ancak altınları ele geçiren Yamaç, Efsun ve Reşit'in uyarısıyla karşılaştı. Reşit, Yamaç Koçovalı'yı aldığı kararlar ve adımları konusunda "Sen sadece gölgelerine bastın. O gölgelerin sahipleri vardır" sözleriyle uyardı.