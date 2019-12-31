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  4. Çukur'a Nejat İşler damga vurdu! Yamaç, Çağatay Erdenet karşısında dondu kaldı! Çukur 82. son bölüm final izle

Çukur'a Nejat İşler damga vurdu! Yamaç, Çağatay Erdenet karşısında dondu kaldı! Çukur 82. son bölüm final izle

DİZİ HABERLERİ  | 31.12.2019 01:33 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 82. son bölümüne Nejat İşler damga vurdu. Son olarak Behzat Ç.'de Ercüment Çözer karakterini canlandıran Nejat İşler, Çukur'a da bir mafya babası rolünde katıldı. Çukur'a gizemli düşman Çağatay Erdenet rolüyle katılan usta oyuncu Nejat İşler, yeni rolüyle diziyi karıştıracağının sinyallerini verdi. Çukur'da Çağatay Erdenet'in altınlarını çalan Yamaç, kendisine yapılan tehditle şaşkına döndü. İşte Çukur 82. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un 30 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen 82. son bölümünde Mahsun ve Çağatay Erdenet sürprizleri yaşandı. Berkay Ateş'in canlandırdığı Mahsun diziye geri dönerken, neden Yamaç'a yardım ettiğinin sırrı da ortaya çıktı. Diğer yandan ise Azer'in para kaynağını kesmek isteyen Yamaç, çaldığı altınların sahibinin Çağatay Erdenet olduğunu öğrendi. Finalde ise Yamaç ve Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet karakteri arasında yüzleşme yaşandı.

NEJAT İŞLER ÇUKUR'A BOMBA GİBİ GİRDİ!

Azer'i ve Efsun'u durdurmanın yolunun para akışını kesmekten geçtiğini söyleyen Yamaç, para trafiğini kesebilmek için Aliço'dan yardım istedi. Paranın bankaya girmeden önce hangi binada tutulduğunu öğrendikten sonra Çukurlular ve Aliço harekete geçtiler. Aliço'nun planıyla para dolu odaya kazarak girmeyi hedefleyen Yamaç güzel bir sürprizle karşılaştı. Odada nakit para beklerken külçeler dolusu altınla karşılaşan Çukurlular planlarını başardılar.

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Ancak altınları ele geçiren Yamaç, Efsun ve Reşit'in uyarısıyla karşılaştı. Reşit, Yamaç Koçovalı'yı aldığı kararlar ve adımları konusunda "Sen sadece gölgelerine bastın. O gölgelerin sahipleri vardır" sözleriyle uyardı.

Finalde ise altınların asıl sahibi olan Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet karakteri ortaya çıktı. Altınların asıl sahibi Çağatay Erdenet'in talebini kabul eden Yamaç, buluşma yerine gitti. Çağatay Erdenet, Yamaç'a bambaşka kuralların olduğu yepyeni bir oyunun içine girdiklerini, kurallarını dahi bilmedikleri bir oyunu kazanamayacaklarını söyleyerek tehdit etti.

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Yamaç'a gözdağı veren Çağatay, kendisinin mallarını taşımayan armatörlere ait gemileri, Yamaç'ın gözleri önünde havaya uçurdu. Hiç tanımadığı yeni düşmanı karşısında ise Yamaç adeta dondu kaldı.

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MAHSUN'UN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Çukur'da geçtiğimiz sezonlarda ayrılan Berkay Ateş ise geçen hafta sürpriz bir şekilde diziye geri dönmüştü. Öldüğünü düşündüğü Mahsun'un kendisini defalarca saldırıdan kurtaran gizemli kişi olduğunu anlayan Yamaç büyük şok yaşadı.

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Yamaç'ın bir arabanın üzerine atarak öldürdüğünü sandığı Mahsun 1 ay boyunca komada kaldığı ortaya çıktı. Komadan çıktıktan sonra artık farklı bir insana dönüşen Mahsun, Karakuzular'ın tarih olduğunu söyledi. Mahsun, Yamaç'ı bu hale getirenin kendisi olduğunu, kendisini affettirmek için ölmekten başka çaresinin olmadığını anlattı.

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