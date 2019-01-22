Çukur'da çalan şarkının adı ne? Çukur'a damga vurdu

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş, Ercan Kesal gibi isimlerin rol aldığı ve ilgiyle takip edilen Çukur dizisinin 2. sezon 16. bölümü üç haftanın ardından seyirciyle buluştu.
Çukur'un çekimlerinin yapıldığı Balat semti ziyaretçi akınına uğrarken dizide çalan şarkılarda müzik listelerinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.
Dizinin dün akşamki yayınında çalan iki şarkı daha bölüme damga vurdu.
İşte Çukur dizisine damga vuran şarkılar...
Çukur'a damga vuran şarkılar
Melek Mosso - Keklik Gibi
2. sezon 16. bölüm
Ender Balkır - Ruhumda Sızı
2. sezon 16. bölüm
Eypio - Gömün Beni Çukura
Eypio dizide çalan şarkıları için, "Çukur’un dünyası yabancı olmadığım bir dünya. Bir Zeytinburnu çocuğu olarak Zeytinburnu da benim çukurum. Şarkıyı yazarken kendi mahallemi düşündüm. Şarkıyı herkes çok sevdi ve dizi için iyi bir fon oldu. ‘Çukur’ rap müziğin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için de iyi bir platform oldu. İnsanlar bir şarkı ile ne kadar çok şey anlatılabildiğini gördü. Dizi sokakta geçince sokağın müziği olmazsa olmazdı" diyor.
Kubilay Aka & Hayko Cepkin - Gamzendeki Çukur
Melek Mosso - Hiç Işık Yok
Barış Manço - Alla Beni Pulla Beni
Cengiz Özkan - Bir Ay Doğar
Gazapizm & Cem Adrian - Kalbim Çukurda
Can Güngör - Yalnız Ölmek
Ümit Besen - Nikah Masası
Nida Ateş - Akşam Olur Karanlığa Kalırsın
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