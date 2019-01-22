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Çukur'da çalan şarkının adı ne? Çukur'a damga vurdu

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 22.01.2019 09:54 | Son Güncelleme

Çukur son bölümde çalan şarkı Çukur hayranlarını mest etti. Çukur dizisinin 2. sezon 16. bölümünde çalan şarkının adı ne? İşte Çukur'a damga vuran şarkılar

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş, Ercan Kesal gibi isimlerin rol aldığı ve ilgiyle takip edilen Çukur dizisinin 2. sezon 16. bölümü üç haftanın ardından seyirciyle buluştu.

Çukur'un çekimlerinin yapıldığı Balat semti ziyaretçi akınına uğrarken dizide çalan şarkılarda müzik listelerinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Dizinin dün akşamki yayınında çalan iki şarkı daha bölüme damga vurdu.

İşte Çukur dizisine damga vuran şarkılar...

Çukur'a damga vuran şarkılar

Melek Mosso - Keklik Gibi

Melek Mosso - Keklik Gibi
2. sezon 16. bölüm

Ender Balkır - Ruhumda Sızı

Ender Balkır - Ruhumda Sızı
2. sezon 16. bölüm

Eypio - Gömün Beni Çukura

Eypio - Gömün Beni Çukura
Eypio dizide çalan şarkıları için, "Çukur’un dünyası yabancı olmadığım bir dünya. Bir Zeytinburnu çocuğu olarak Zeytinburnu da benim çukurum. Şarkıyı yazarken kendi mahallemi düşündüm. Şarkıyı herkes çok sevdi ve dizi için iyi bir fon oldu. ‘Çukur’ rap müziğin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için de iyi bir platform oldu. İnsanlar bir şarkı ile ne kadar çok şey anlatılabildiğini gördü. Dizi sokakta geçince sokağın müziği olmazsa olmazdı" diyor.

Gazapizm - Heyecanı Yok

Gazapizm - Heyecanı Yok

Ceylan Ertem - Zalım

Ceylan Ertem - Zalım

Ceza - Türk Marşı

Ceza - Türk Marşı

Musa Eroğlu - Mihriban

Musa Eroğlu - Mihriban

Kubilay Aka & Hayko Cepkin - Gamzendeki Çukur

Kubilay Aka & Hayko Cepkin - Gamzendeki Çukur

Melek Mosso - Hiç Işık Yok

Melek Mosso - Hiç Işık Yok

Barış Manço - Alla Beni Pulla Beni

Barış Manço - Alla Beni Pulla Beni

Allame - Kısır Döngü

Allame - Kısır Döngü

Cengiz Özkan - Bir Ay Doğar

Cengiz Özkan - Bir Ay Doğar

Gazapizm & Cem Adrian - Kalbim Çukurda

Gazapizm & Cem Adrian - Kalbim Çukurda

Can Güngör - Yalnız Ölmek

Can Güngör - Yalnız Ölmek

Ümit Besen - Nikah Masası

Ümit Besen - Nikah Masası

Replikas - Yaş Elli

Replikas - Yaş Elli

Nida Ateş - Akşam Olur Karanlığa Kalırsın

Nida Ateş - Akşam Olur Karanlığa Kalırsın

Ali Baran - Mihriban

Ali Baran - Mihriban
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çukur Çukurdaki şarkı

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