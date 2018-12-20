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Çukur'da Cumali Selim'i öldüresiye dövüyor! Çukur 48. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 20.12.2018 20:44 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 48. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Cumali ve Selim yıllar sonra karşı karşıya geliyor. Cumali, kardeşleri Kahraman'ın öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Selim'e fena halde dayak atıyor. Eve gelen Yamaç araya girerek Cumali'yi sakinleştiriyor. Cumali'nin Selim'e' Beni de mi öldüreceksin? Benim kardeşim nerede? Sen kardeşini koruyamadın' sözleri dikkat çekiyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Çukur'da Cumali Selim'i öldüresiye dövüyor! Çukur 48. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Cumali ve Selim’in uzun bir aradan sonra karşı karşıya geldiği tanıtımda nefesler tutuluyor. Cumali’nin hasretle sarıldığı kardeşi Selim’i öldüresiye dövdüğü anlar gerilimi yükseltirken, Selim’e öfkesi geçmeyen Cumali’yi, Yamaç engellemeye çalışıyor. Cumali’nin “Sen kardeşini koruyamadın!” sözleri dikkat çekerken, Selim’in ne tepki vereceği merakla bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç elinde bulmaca kitabıyla gelen Yamaç, hapishanede Cumali’nin yalnızlığını paylaşamadığını düşünerek, abisinden geçmişin affını diliyor. Yamaç ve Cumali’nin gözyaşları içinde birbirlerine sarıldığı anlar izleyenleri duygulandırıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 14. bölümünde Aliço’nun yardımıyla Saadet’in yaşadığını ve bir çocuğu olduğunu öğrenen Yamaç, Vartolu’yla yüzleşti. Yamaç’a yalan söylemenin zor olduğunu ve onun güvenini zedelediğini söyledikten sonra oğlunun fotoğrafını çıkarıp “Bak, oğlum oldu. Babamın torunu oldu babamın oğlu” dediği anlar ekran başındakilere duygu yüklü dakikalar yaşattı. Kapısının önünde küçük bir kutu süt bulan Cumali, heyecanla etrafına bakarken izleyiciler geçmiş günlere gitti. Cumali ile Selim arasındaki çocukluklarından kalan bir anı izleyen ekran başındakiler, bugüne döndüklerinde Selim ve Cumali’nin yıllar sonra karşı karşıya geldiklerini gördüler.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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