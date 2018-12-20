Çukur'da Cumali Selim'i öldüresiye dövüyor! Çukur 48. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Cumali ve Selim’in uzun bir aradan sonra karşı karşıya geldiği tanıtımda nefesler tutuluyor. Cumali’nin hasretle sarıldığı kardeşi Selim’i öldüresiye dövdüğü anlar gerilimi yükseltirken, Selim’e öfkesi geçmeyen Cumali’yi, Yamaç engellemeye çalışıyor. Cumali’nin “Sen kardeşini koruyamadın!” sözleri dikkat çekerken, Selim’in ne tepki vereceği merakla bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç elinde bulmaca kitabıyla gelen Yamaç, hapishanede Cumali’nin yalnızlığını paylaşamadığını düşünerek, abisinden geçmişin affını diliyor. Yamaç ve Cumali’nin gözyaşları içinde birbirlerine sarıldığı anlar izleyenleri duygulandırıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 14. bölümünde Aliço’nun yardımıyla Saadet’in yaşadığını ve bir çocuğu olduğunu öğrenen Yamaç, Vartolu’yla yüzleşti. Yamaç’a yalan söylemenin zor olduğunu ve onun güvenini zedelediğini söyledikten sonra oğlunun fotoğrafını çıkarıp “Bak, oğlum oldu. Babamın torunu oldu babamın oğlu” dediği anlar ekran başındakilere duygu yüklü dakikalar yaşattı. Kapısının önünde küçük bir kutu süt bulan Cumali, heyecanla etrafına bakarken izleyiciler geçmiş günlere gitti. Cumali ile Selim arasındaki çocukluklarından kalan bir anı izleyen ekran başındakiler, bugüne döndüklerinde Selim ve Cumali’nin yıllar sonra karşı karşıya geldiklerini gördüler.