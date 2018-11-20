Çukur'da Cumali ve İdris'in ağlatan buluşma sahnesi! Çukur dizisi 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 44. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Büyük buluşmanın gerçekleştiği, İdris’in öldü sandığı Cumali’yi karşısında bulduğu sahnede baba-oğlun duygusal kavuşması izleyenleri derinden etkiliyor. Cumali ve İdris gözyaşlarına hakim olamazken, ayağa kalkan Sultan’ın eski haline döndüğü görülüyor.



Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 26 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR 43. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 10. bölümünde Çeto’nun elindeki en büyük kozu olan Saadet’i devreye sokmasıyla Salih, eski günlerdeki Vartolu’ya dönüştü. Ersoy’u kullanan Yamaç Karakuzulara ait, içleri altın dolu cansız mankenlerin olduğu aracı ele geçirdi. Ekip zaferden dolayı mutluyken, Vartolu Çeto’nun istediği hammaddeyi aramakla meşguldü. Sadece Vartolu’yu değil, Celasun’u da kullanmak isteyen Çeto, Celasun ve ailesine ev tuttu. Çeto ve Mahsun kendilerini ele vereni bulmaya çalışırken Yamaç, Ersoy’u Karakuzuların yeni planını öğrenmek için sıkıştırdı. Bileklerini kesen Akşın’ın atlattığı büyük tehlike sonrası fazla dayanamayan Sena, onu yanına aldı. Saadet’e ulaşmak için not bırakan Salih, karşısında Saadet yerine Çeto’yu bulunca hayal kırıklığı yaşadı. Karakuzuların teslimatı sırasında baskın yapan Yamaç, Ersoy’u yaralayarak Çeto ve Mahsun’un Ersoy üstündeki şüphelerinin kalkmasını sağladı.