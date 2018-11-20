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Çukur'da Cumali ve İdris'in ağlatan buluşma sahnesi! Çukur dizisi 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 20.11.2018 00:39 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 44. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında, öldü sandığı oğlu Cumali'yi karşısında gören İdris Koçovalı gözyaşlarına boğuluyor. Hasta olan Sultan ise oğlu Cumali'yi görünce eski günlerine dönüyor. İdris bir yandan ağlarken kendilerini habersiz bırakan Cumali'ye tokat atıyor. Peki Çukur son bölümde neler oldu? İşte Çukur yeni bölümde İdris ve Cumali'nin duygusal kavuşma sahnesi.

Çukur'da Cumali ve İdris'in ağlatan buluşma sahnesi! Çukur dizisi 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 44. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Büyük buluşmanın gerçekleştiği, İdris’in öldü sandığı Cumali’yi karşısında bulduğu sahnede baba-oğlun duygusal kavuşması izleyenleri derinden etkiliyor. Cumali ve İdris gözyaşlarına hakim olamazken, ayağa kalkan Sultan’ın eski haline döndüğü görülüyor.

ÇUKUR 2
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 26 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Çukur (2)

ÇUKUR 43. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 10. bölümünde Çeto’nun elindeki en büyük kozu olan Saadet’i devreye sokmasıyla Salih, eski günlerdeki Vartolu’ya dönüştü. Ersoy’u kullanan Yamaç Karakuzulara ait, içleri altın dolu cansız mankenlerin olduğu aracı ele geçirdi. Ekip zaferden dolayı mutluyken, Vartolu Çeto’nun istediği hammaddeyi aramakla meşguldü. Sadece Vartolu’yu değil, Celasun’u da kullanmak isteyen Çeto, Celasun ve ailesine ev tuttu. Çeto ve Mahsun kendilerini ele vereni bulmaya çalışırken Yamaç, Ersoy’u Karakuzuların yeni planını öğrenmek için sıkıştırdı. Bileklerini kesen Akşın’ın atlattığı büyük tehlike sonrası fazla dayanamayan Sena, onu yanına aldı. Saadet’e ulaşmak için not bırakan Salih, karşısında Saadet yerine Çeto’yu bulunca hayal kırıklığı yaşadı. Karakuzuların teslimatı sırasında baskın yapan Yamaç, Ersoy’u yaralayarak Çeto ve Mahsun’un Ersoy üstündeki şüphelerinin kalkmasını sağladı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.


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