Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Es Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosuna yeni bölümlerde Gürkan Uygun, Güven Kıraç, Hakan Yufkacıgil, Sedef Avcı ve Başak Daşman gibi ünlü isimler dahil olmuştu. Konusuyla merakla takip edilen dizinin kadrosuna son olarak Çukur dizisinde Muhittin karakterine hayat veren Nebil Sayın katıldı.

Önceki yıl İçerde'deki Coşkun rolüyle dikkatleri üzerine çeken Sayın, 'Payitaht Abdülhamid'de ise saatli bombayla suikast yapan ilk kişi olarak tarihe geçen Edward Jorris'in yardımcısı Samuel'i canlandıracak ve yeni sezon 2. bölümden itibaren dizideki tansiyonu yükseltecek.

Payitaht Abdulhamid dizisine geçtiğimiz günlerde Gürkan Uygun'un katıldığı açıklanmıştı. 5 Eylül'de çekimlerine başlanan dizinin, 5 Ekim'de de yeni sezona başlaması bekleniyor.

