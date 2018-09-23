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Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 23.09.2018 22:01 | Son Güncelleme

TRT'nin sevilen dizisi 'Payitaht Abdülhamid', 3. sezonu öncesi oyuncu transferleriyle gündemden düşmüyor. Son olarak da Çukur'da rol alan usta bir oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu.

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Es Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosuna yeni bölümlerde Gürkan Uygun, Güven Kıraç, Hakan Yufkacıgil, Sedef Avcı ve Başak Daşman gibi ünlü isimler dahil olmuştu. Konusuyla merakla takip edilen dizinin kadrosuna son olarak Çukur dizisinde Muhittin karakterine hayat veren Nebil Sayın katıldı.

Önceki yıl İçerde'deki Coşkun rolüyle dikkatleri üzerine çeken Sayın, 'Payitaht Abdülhamid'de ise saatli bombayla suikast yapan ilk kişi olarak tarihe geçen Edward Jorris'in yardımcısı Samuel'i canlandıracak ve yeni sezon 2. bölümden itibaren dizideki tansiyonu yükseltecek.

nebil

Payitaht Abdulhamid dizisine geçtiğimiz günlerde Gürkan Uygun'un katıldığı açıklanmıştı. 5 Eylül'de çekimlerine başlanan dizinin, 5 Ekim'de de yeni sezona başlaması bekleniyor.

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