Çukur'da futbolcu Josef Sural unutulmadı

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor kafilesinin geçirdiği kazada hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural Çukur dizisinde de unutulmadı.

Çukur'un çok sevilen duvar yazılarında bu sefer Josef Sural vardı. Çukur ekibi Sural'ın ölümünün ardından yaptığı bu hareketle hayranlarından bir kez daha tam not aldı.

Çukur'un son bölümünde "Toprağın bol olsun Josef" yazısı ekranlara yansıdı.

Spor Toto Süper Lig'de 28 Nisan Pazar günü oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Çek futbolcu Sural kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

