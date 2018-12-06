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Çukur'da İdris'ten Cumali ve Yamaç'a şok sözler! 'Nerede Koçovalılar?' Çukur 46. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.12.2018 21:29 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 46. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde, İdris Koçovalı, oğulları Cumali ve Yamaç'a çok sert tepki gösteriyor. Ailenin önemini dile getiren İdris’in “Hani aile, nerede Koçovalılar? Onların ailesi yok anladık, sizin de mi yok!” sözleri kalplerine bir ok gibi saplanırken, ikilinin nasıl karşılık vereceği merakla bekleniyor. İşte Çukur 46. yeni bölüm fragman ve son bölümde yaşananlar.

Çukur'da İdris'ten Cumali ve Yamaç'a şok sözler! 'Nerede Koçovalılar?' Çukur 46. yeni bölüm fragmanı izle!

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 12. bölümünde Vartolu, Saadet’e ve oğluna kavuşabilmek için Çeto’ya çalışırken, Yamaç ve Cumali, Vartolu olduğunu bilmeden Karakuzulara çalışan kişinin peşine düştü. Vartolu’ya giderek yaklaştıkları anda tansiyon yükselirken, Koçovalılara baskın yapılacağını söyleyenin Celasun olduğundan şüphelenen Mahsun ve Çeto’nun Celasun’a cezası ağır oldu. Koçovalıları öldürdüğünü sanan Mahsun’un aslında kendi kardeşlerini öldürdüğünü gördüğü an izleyenleri şoke etti. Yamaç’ın bu planı karşısında Mahsun ve Çeto deliye dönerken, final sahnesinde Ersoy’un Yamaç’a olan teklifi büyük merak uyandırdı.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Doktordan Karakuzuların cesetleri hakkında duydukları sonrası merak edip hastaneye dönen Ersoy gördükleri karşısında şaşırdı. Cesetleri görüp ameliyat izlerini soran Ersoy organlarının alındığını anladı. Kendinin de ölse bu duruma düşeceğini anlayan Ersoy bu işin kimin yaptığını merak etti. Yamaç’tan yardım almak isteyen Ersoy gözünü karartıp Yamaç’ın yolunu kesti. Mahsun ve Çeto’nun ölmesini istediğini söyleyen Ersoy, Yamaç’a eğer ikisini bitirebilirse konuyu söyleyeceğini söyledi.

Aliço’dan Yamaç’ın labaratuarın yerini öğrendiğini duyan Cumali hiç vakit kaybetmeden adamlarını toplayıp baskına gitti. Bir anda silah seslerini duyan Vartolu mekandan kaçmaya çalışırken Celasun’a yakalandı.

Çukur’daki operasyonlarından dönen Yamaç çocukluğuna dair bir şey hatırlıyor. Çocukluğunda babasından kaçarken düşüp bacağının yarılmasını anlatan Yamaç, Vartolu’nun şakası ile karşılaşınca şaşırıyor.

Çukur’da yaptıkları operasyonun başarısız olmasının siniri üstünde olan Mahsun, Çeto’ya patlıyor. Kardeşlerinin intikamını almak için Koçovalıların canını yakmakta kararlı olan Mahsun, Çeto’nun sorusu ile şaşırıyor. Mahsun’u yanına alıp bahçeye çıkaran Çeto, çocukları gösteriyor. Çeto, çocukları gördüğünde keyfi yerine gelen Mahsun’a canını sıkanı rahat bırakmayacağını söylüyor.
Dediğini yapan Mahsun, adamlarıyla Çukur’daki tüm erkek çocuklarını toplamaya başlıyor, Cumali ise adamları indirip çocukları evine teslim ediyor. Çatıdan Cumali’yi izleyen Mahsun her şey istediği gibi gittiği için memnun olunca adamlarına Koçovalıları karşılamaları için emir veriyor. Duvarın dibinde yüzü maskeli birini gören Cumali, saldırmaya gittiğinde karşısında Yamaç’ı görünce rahatlıyor. Karakuzular’ın saldırısına uğrayan Koçovalıları ise Kemal ve Metin kurtarıyor.

Planının bozulmasından ve kendi kardeşlerine sıkmasından Celasun’u sorumlu tutan Mahsun, Celasun’u depoya götürüp işkence yapıyor. Bu işkenceye Çeto, Mahsun’un kaldığı yerden devam ederken Vartolu olaya el atıyor. Celasun’un durumuna dayanamayan Vartolu kendini sakin tutmaya çalışsa da Çeto’yu uyarmaktan geri durmuyor. Bu seferki işinde karısını ve çocuğunu kesin alacağını söyleyen Vartolu, Koçovalı kardeşlerini satmayağını söylüyor.

Laboratuarda olanlar yüzünden sinirli olan Vartolu, Karakuzular’ın adamlarına patlıyor. Mekandan Vartolu’nun çıkmasını bekleyen Yamaç, Cumali’den gelen telefonla şok oluyor. Mahsun’un Çukur’da yaptığı konuşmayı duyan Cumali, Yamaç’a çocukları yedirmeyeceğini söyleyip Çukur’a gireceğini söylüyor. Telefonu kapatır kapatmaz Vartolu’yu arayan Yamaç ise Çukur’a gideceklerini haber veriyor.

Pavyona geri dönen Selim, Derya olayına derinlemesine el atmak için çalışana para verip bilgi alıyor. Pansiyonun adresini öğrenir öğrenmez hemen Derya’nın yanına giden Selim annesine götüreceğini söylüyor. Selim, Derya’yı odadan tam çıkarırken karşısına Kayhan çıkınca kavga başlıyor.

Sadiş ve oğlunu gören Vartolu mutluluktan sokaklarda lokum dağıtıyor. Yanına giden Medet, Vartolu’nun sevincini paylaşırken destek de çıkıyor. Vartolu elinin kolunun bağlı olmasına üzülse de Medet’in de desteği ile kendine geliyor ve lokum dağım dağıtmaya kaldığı yerden devam ediyor.

Mahsun ve Çeto, Koçovalılara oyun oynarken hiç beklemedikleri bir anda kendileri av olacak ve büyük bir şok yaşayacaklar. Bu, her ikisinin de Koçovalılara karşı daha acımasız planlar yapmasına yol açacak. Daha doyamadan sevdiği kadın ile oğlu elinden alınan Vartolu, Karakuzuların isteğini yerine getirecek. Kimyagerin peşine düşen Yamaç ve Cumali, her adımlarında Vartolu’ya daha da yaklaşacaklar. Vartolu’nun bu sırrının ne zaman açığa çıkacağı merakla beklenecek. Selim, Emmi ve İdris’in takdirini toplayacak bir yardımda bulunurken, Ersoy’un Yamaç’a olan teklifi Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelenin rengini değiştirecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.


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