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Çukur'da Kemal öldü mü? Uğur Yıldıran Çukur'dan ayrıldı mı? İşte Çukur 79. son bölüm final sahnesi!

DİZİ HABERLERİ  | 10.12.2019 02:29 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 79. son bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Çukur'un son bölümünde Timsah ve Akın'ın tuzağına düşen Yamaç'ı, kar maskeli bir kişi ölümden kurtardı. Diğer yandan ise Azer'in eline geçen Kemal, kurtulmasının ardından tüm şüpheleri üzerine çekti. Ancak Koçovalılar'ın ihanet ettiğinden şüphelendiği Kemal, hiç beklenmedik bir anda Yamaç'ın hayatını kurtardı. Peki Çukur'da Kemal öldü mü? Uğur Yıldıran Çukur'dan ayrıldı mı? İşte Çukur son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili’nin başrollerde oynadığı Çukur'un 9 Aralık Pazartesi ekrana gelen 79. son bölümü nefesleri kesti. Çukur'da Koçovalılar ile Azer arasındaki savaş devam etti. Diğer yandan ise cezaevinden çıkan Salih, Vartolu olarak geri döndü. Finalde ise Koçovalılar'ın en iyi adamlarından olan Kemal, Yamaç'ın hayatını kurtarmak için Azer'in kurşunlarına hedef oldu. Dizide Uğur Yıldıran'ın canlandırdığı Kemal'in ölüp ölmediği ise Çukur'un 80. yeni bölümünde belli olacak.

çukur kemal

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un son bölümde, Yamaç’ı istediği gibi pusuya düşüren Timsah arabayı kurşun yağmuruna tuttu. Ancak arabadan son anda çıkıp saklanan Yamaç, Timsah’a meydan okurken hiç beklemediği bir yerden yardım eli geldi. Çatışmada vurulan Yamaç’ın gizemli yardım meleği, arabasından inip tüm adamları öldürdü ve Yamaç'ı kurtardı. Çukur'da Yamaç'ı ölümden kurtaranın kim olduğu ise ortaya çıkmadı.

Azer'in kaçırdığı Çukur'un kadınlarını kurtarmak isteyen Kemal, tuzağa düştü. Azer'in her türlü işkenceyi yaptığı Kemal konuşmadı. Yamaç ise Azer'in kardeşini kaçırdı ve yaptıkları takasla Kemal'i geri aldı. Ancak Koçovalılar, düştükleri tuzaklardan dolayı Kemal'in Azer'e konuştuğundan şüphelendi. Takastan sonra kahvede bekleyen Metin tüm sinirini Kemal’in üzerinden çıkardı. Metin’i çekip dayak atma sırasını devralan Yamaç’ı Emmi durdurdu Cumali’den tabancayı isteyen Emmi, silahı alıp güven testini yaptırdı. Kemal ise bu testten sağ olarak kurtulmayı başardı.

Ancak finalde ise Azer'e karşı saldırıya geçen Koçovalılar tuzağa düştü. Bir anda kendilerini kurşunların ortasında bulan Selim ve Yamaç kendini evin içine attı. Bu sırada Kemal ve Cumali’de onlara yardıma geldi. Bahçedeyken mermisi bitmiş şekilde kendini Azer’in namlusu ucunda bulunan Yamaç’ı Kemal önüne atlayıp kurtardı. Yamaç'ı kurtarmak isteyen Kemal kurşunların hedefi oldu. Kemal'in Yamaç'a "Kardeş miyiz, can mıyız?" sözleri dikkat çekti. Çukur'da Uğur Yıldıran'ın canlandırdığı Kemal'in kurtulup kurtulmadığı ise merak konusu oldu.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
saçmalık gerçek hayatla hiç bağdaşmayan bir dünya palavra ama izleyen var tabi
allah aşkına bu dizi yayından kaldırılsın
Kemal çıkarsa film güzel olmaz
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