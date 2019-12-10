Çukur'da Kemal öldü mü? Uğur Yıldıran Çukur'dan ayrıldı mı? İşte Çukur 79. son bölüm final sahnesi!

Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili’nin başrollerde oynadığı Çukur'un 9 Aralık Pazartesi ekrana gelen 79. son bölümü nefesleri kesti. Çukur'da Koçovalılar ile Azer arasındaki savaş devam etti. Diğer yandan ise cezaevinden çıkan Salih, Vartolu olarak geri döndü. Finalde ise Koçovalılar'ın en iyi adamlarından olan Kemal, Yamaç'ın hayatını kurtarmak için Azer'in kurşunlarına hedef oldu. Dizide Uğur Yıldıran'ın canlandırdığı Kemal'in ölüp ölmediği ise Çukur'un 80. yeni bölümünde belli olacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un son bölümde, Yamaç’ı istediği gibi pusuya düşüren Timsah arabayı kurşun yağmuruna tuttu. Ancak arabadan son anda çıkıp saklanan Yamaç, Timsah’a meydan okurken hiç beklemediği bir yerden yardım eli geldi. Çatışmada vurulan Yamaç’ın gizemli yardım meleği, arabasından inip tüm adamları öldürdü ve Yamaç'ı kurtardı. Çukur'da Yamaç'ı ölümden kurtaranın kim olduğu ise ortaya çıkmadı.

Azer'in kaçırdığı Çukur'un kadınlarını kurtarmak isteyen Kemal, tuzağa düştü. Azer'in her türlü işkenceyi yaptığı Kemal konuşmadı. Yamaç ise Azer'in kardeşini kaçırdı ve yaptıkları takasla Kemal'i geri aldı. Ancak Koçovalılar, düştükleri tuzaklardan dolayı Kemal'in Azer'e konuştuğundan şüphelendi. Takastan sonra kahvede bekleyen Metin tüm sinirini Kemal’in üzerinden çıkardı. Metin’i çekip dayak atma sırasını devralan Yamaç’ı Emmi durdurdu Cumali’den tabancayı isteyen Emmi, silahı alıp güven testini yaptırdı. Kemal ise bu testten sağ olarak kurtulmayı başardı.