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Çukur 106. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'a Selim Koçovalı'nın ölümü damga vuracak! Yamaç'ın intikam planı

06.12.2020 21:56 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisinin merakla beklenen 106. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Selim Koçovalı'nın elinde tapularla Çukur'a döndüğü tanıtımda Yamaç'ın kollarındayken babasını gördüğü anlar herkesi derinden etkiliyor. Selim'in kaybıyla öfkeden deliye dönen Akın, Erdenetler'in evine saldırırken, Yamaç'ın eski haline dönerek İdris'in kahvesine gelmesi heyecanı giderek artırıyor.

Çukur dizisinin 7 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 106. yeni bölümüne Öner Erkan'ın canlandırdığı Selim Koçovalı'nın vedası damga vuracak. Çağatay Erdenet ağır yaraladığı Selim'i eline tapuları da vererek mahalleye bırakıyor. Selim ise kardeşi Yamaç'ın kolları arasında can veriyor. Yaşadığı acının ardından büyük bir değişim yaşayan Yamaç ise intikam planını devreye sokuyor.

Çukur (7)

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay’ın kurduğu tuzakla Koçovalılar’a büyük bir ateş düşecek ve Selim, Yamaç’ın kucağında son nefesini verecek. Koçovalı ailesi Selim’in ölümüyle derinden sarsılırken Akın, babasının acısıyla saldırıya geçecek. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak. Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak. Koçovalı ailesi Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç beklemediği bir darbe indirecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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