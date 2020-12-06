Çukur 106. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'a Selim Koçovalı'nın ölümü damga vuracak! Yamaç'ın intikam planı

Çukur dizisinin 7 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 106. yeni bölümüne Öner Erkan'ın canlandırdığı Selim Koçovalı'nın vedası damga vuracak. Çağatay Erdenet ağır yaraladığı Selim'i eline tapuları da vererek mahalleye bırakıyor. Selim ise kardeşi Yamaç'ın kolları arasında can veriyor. Yaşadığı acının ardından büyük bir değişim yaşayan Yamaç ise intikam planını devreye sokuyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay’ın kurduğu tuzakla Koçovalılar’a büyük bir ateş düşecek ve Selim, Yamaç’ın kucağında son nefesini verecek. Koçovalı ailesi Selim’in ölümüyle derinden sarsılırken Akın, babasının acısıyla saldırıya geçecek. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak. Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak. Koçovalı ailesi Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç beklemediği bir darbe indirecek.