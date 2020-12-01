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Çukur'da Selim Koçovalı öldü mü? Öner Erkan Çukur'dan ayrıldı mı? Çukur 106. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

01.12.2020 01:22 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin dizisi Çukur dizisi 105. son bölüm final sahnesinde Selim Koçovalı tuzağa düştü. Selim'in birlikte uzaklara gitmeyi planladığı ve yardım ettiği Cemil, Çağatay Erdenet'in adamı çıktı. Çağatay'a yakalanan Selim'i ise Cemil vurarak bayılttı. Çukur'un 106. yeni bölümünden de ilk sahne yayınlandı. Perişan halde olan Yamaç, Efsun'a abisinin öldüğünü söylüyor. Peki Selim Koçovalı öldü mü? Ünlü oyunu Öner Erkan Çukur'dan ayrıldı mı? İşte Çukur yeni bölümden ilk sahne.

Çukur dizisi 105. son bölümüyle 30 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur son bölüme Selim Koçovalı'nın sahnesi damga vurdu. Selim, bir türkü barda saz çalarken tanıştığı ve yardım ettiği Cemil'in ihanetine uğradı. Oğlu ve kızıyla vedalaşan Selim, Cemil ile birlikte uzaklara gitme planı yaptı. Ancak Selim'i arayan Cemil, Çağatay tarafından kaçırıldığını söyledi. Selim ise Cemil'i kurtarmak için tek başına verilen adrese gidince karşısında Çağatay Erdenet'i buldu. Çağatay'ın adamı olduğu ortaya çıkan Cemil ise Selim'in başına vurarak bayılttı.

ÖNER ERKAN ÇUKUR'A VEDA MI ETTİ?

Çukur'un 106. yeni bölümünden yayınlanan ilk sahnede ise Selim Koçovalı'nın öldüğü ortaya çıktı. Efsun'un Yamaç'ı uyarmak için geldiği sahnede Yamaç, abisinin öldüğünü söylüyor.

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Cengiz'e ve Çağatay'a açıkça tehdit mesajı göndererek "Yamaç Koçovalı geliyor de, saklansınlar" diyen Yamaç'ın neler yapacağı merakla bekleniyor.

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Başrollerini Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu ve Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı dizide Selim Koçovalı karakterine hayat veren Öner Erkan, gelecek hafta yayınlanacak olan 106. bölüm ile diziye veda edecek.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un tapularını ele geçirerek Cumali'yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Ogeday'ın öldüğünü zannederken Yamaç'ın oyununa geldi.

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Yamaç, Çağatay'ın suikast planına engel olarak Ogeday'ın hayatını kurtardı ve onun hayatına karşılık kendi sevdiklerini koruyacağını belirtti. Cumali, Ogeday'ı öldürmeye çalışırken yine karşısında Yamaç engeliyle karşılaşınca öfkeden deliye döndü.

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Tapular için kendini çaresiz ve suçlu hisseden Cumali, Yamaç ile gerçek ve içten bir yüzleşme yaşadı.

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"Babama niye sıktın?" sorusu üzerine Yamaç'ın söyledikleri herkesi derinden etkilerken, yüreklere dokunan bu yüzleşmeden sonra Cumali, kardeşini affetti ve ikili arasındaki gerilim sona erdi. Cumali'nin Çağatay'a tapuları kaptırdığını öğrenen Yamaç, onları geri almak için bir çözüm yolu ararken Çağatay, Cumali'ye tapuları o öldüğünde kardeşine vereceğini söyledi.

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Cumali, Çukur için kendi canını feda etmeye hazırdı. Yamaç ise Ogeday'ın hayatını kurtarmasına karşılık Süreyya'dan tapuları almasını istedi. Yamaç'ın bu hamlesi, Süreyya ve Seren ile sürpriz bir iş birliğine yol açtı. Yamaç, tapuları geri almayı başardı ancak her şeyden habersiz olan Cumali, ölümüne doğru yola çıktı.

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Cengiz'i arayıp teslim olan Cumali, Erdenetler'in çiftliğine geldiğinde Cengiz'in adamlarının saldırısına uğradı. Tam bu anlarda Yamaç ve Çukurlular, Cumali'yi kurtardı.

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Diğer tarafta Selim, Cemil ile birlikte yola çıkarak Çukur'dan ayrılmayı planlarken finalde karşılaştığı manzara herkesi şoke etti. Çağatay, Cemil'i kullanarak Selim'i tuzağa düşürürken, yapacağı hamle şimdiden büyük merak konusu oldu.

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Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 7 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de

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