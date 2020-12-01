Çukur'da Selim Koçovalı öldü mü? Öner Erkan Çukur'dan ayrıldı mı? Çukur 106. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu ve Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı dizide Selim Koçovalı karakterine hayat veren Öner Erkan, gelecek hafta yayınlanacak olan 106. bölüm ile diziye veda edecek.

Çukur dizisi 105. son bölümüyle 30 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur son bölüme Selim Koçovalı'nın sahnesi damga vurdu. Selim, bir türkü barda saz çalarken tanıştığı ve yardım ettiği Cemil'in ihanetine uğradı. Oğlu ve kızıyla vedalaşan Selim, Cemil ile birlikte uzaklara gitme planı yaptı. Ancak Selim'i arayan Cemil, Çağatay tarafından kaçırıldığını söyledi. Selim ise Cemil'i kurtarmak için tek başına verilen adrese gidince karşısında Çağatay Erdenet'i buldu. Çağatay'ın adamı olduğu ortaya çıkan Cemil ise Selim'in başına vurarak bayılttı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un tapularını ele geçirerek Cumali'yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Ogeday'ın öldüğünü zannederken Yamaç'ın oyununa geldi.

Yamaç, Çağatay'ın suikast planına engel olarak Ogeday'ın hayatını kurtardı ve onun hayatına karşılık kendi sevdiklerini koruyacağını belirtti. Cumali, Ogeday'ı öldürmeye çalışırken yine karşısında Yamaç engeliyle karşılaşınca öfkeden deliye döndü.

Tapular için kendini çaresiz ve suçlu hisseden Cumali, Yamaç ile gerçek ve içten bir yüzleşme yaşadı.

"Babama niye sıktın?" sorusu üzerine Yamaç'ın söyledikleri herkesi derinden etkilerken, yüreklere dokunan bu yüzleşmeden sonra Cumali, kardeşini affetti ve ikili arasındaki gerilim sona erdi. Cumali'nin Çağatay'a tapuları kaptırdığını öğrenen Yamaç, onları geri almak için bir çözüm yolu ararken Çağatay, Cumali'ye tapuları o öldüğünde kardeşine vereceğini söyledi.

Cumali, Çukur için kendi canını feda etmeye hazırdı. Yamaç ise Ogeday'ın hayatını kurtarmasına karşılık Süreyya'dan tapuları almasını istedi. Yamaç'ın bu hamlesi, Süreyya ve Seren ile sürpriz bir iş birliğine yol açtı. Yamaç, tapuları geri almayı başardı ancak her şeyden habersiz olan Cumali, ölümüne doğru yola çıktı.