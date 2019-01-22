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Çukur'da Selim Sena'nın sırrını öğreniyor mu? Çukur 50. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 22.01.2019 00:58 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 50. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur 50. yeni bölüm fragmanında Selim’in konuşurken aslında Sena’yı sorguladığı ve ona bir şeyler ima etmeye çalıştığı sahnede, Sena olan bitene anlam veremiyor. Selim’in “Gece apartmanın kapısında konuştuğun adam kimdi?” sorusuyla şoke olan Sena’nın ne tepki vereceği merakla bekleniyor. İşte Çukur yeni bölümden ilk sahne ve son bölümde yaşananlar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı.

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 16. bölümünde aldığı kurşun darbeleri ile ağır yaralanan Yamaç’ı bulan Selim, kardeşini hastaneye yetiştirdi. İntihar eden Selim’i de Yamaç’ın kurtardığını öğrendiğimiz bölümde Koçovalılar yeni bir sınavdan geçiyordu. Bir oğlunu daha kaybetme korkusuyla yüzleşen İdris, ölesiye kavga eden Cumali ve Vartolu’yu ayırarak, Yamaç’ın vurulduğunu söyledi. Harekete geçen Koçovalı kardeşler, haini ne pahasına olursa olsun bulmak için harekete geçti. Çeto ve Mahsun, Karakuzuları dağıtan Bulgarlardan hesap sorarken, Çukur’a geri dönen Cumali ve Emmi karşılarında o hatırladıkları Çukur’u bulamadı. Çeto’nun peşine düşen Salih onu yaralarken, Aliço’nun Yamaç’a “Yaşamak istediğine emin misin?” sorusu merak uyandırdı. Yamaç’ın yaşam savaşı verirken uykusunda Aliço ile birlikte Çukur sokaklarında gezdiği ve Koçovalıların verdiği kayıplarla bir kez daha yüzleştiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 28 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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