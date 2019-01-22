Çukur'da Selim Sena'nın sırrını öğreniyor mu? Çukur 50. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı.

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 16. bölümünde aldığı kurşun darbeleri ile ağır yaralanan Yamaç’ı bulan Selim, kardeşini hastaneye yetiştirdi. İntihar eden Selim’i de Yamaç’ın kurtardığını öğrendiğimiz bölümde Koçovalılar yeni bir sınavdan geçiyordu. Bir oğlunu daha kaybetme korkusuyla yüzleşen İdris, ölesiye kavga eden Cumali ve Vartolu’yu ayırarak, Yamaç’ın vurulduğunu söyledi. Harekete geçen Koçovalı kardeşler, haini ne pahasına olursa olsun bulmak için harekete geçti. Çeto ve Mahsun, Karakuzuları dağıtan Bulgarlardan hesap sorarken, Çukur’a geri dönen Cumali ve Emmi karşılarında o hatırladıkları Çukur’u bulamadı. Çeto’nun peşine düşen Salih onu yaralarken, Aliço’nun Yamaç’a “Yaşamak istediğine emin misin?” sorusu merak uyandırdı. Yamaç’ın yaşam savaşı verirken uykusunda Aliço ile birlikte Çukur sokaklarında gezdiği ve Koçovalıların verdiği kayıplarla bir kez daha yüzleştiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.