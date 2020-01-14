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  4. Çukur'da Yamaç'a Çağatay Erdenet darbesi! Yücel ve Mahsun'un sırrı ortaya çıktı! İşte Çukur 83. son bölüm final sahnesi

Çukur'da Yamaç'a Çağatay Erdenet darbesi! Yücel ve Mahsun'un sırrı ortaya çıktı! İşte Çukur 83. son bölüm final sahnesi

DİZİ HABERLERİ  | 14.01.2020 02:55 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 83. son bölümüyle 13 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur'un son bölümüne, Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet karakteri damga vurdu. Yamaç, Çağatay Erdenet'in karşısına çıktı ve kendisine dostluk sembolü olarak verdiği altını kabul etti. Ancak Çağatay Erdenet'in Yamaç'ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun veKarakuzular'ın gizemli adamı Yücel ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı. İşte Çukur son bölümde yaşananlar.

Çukur'da Yamaç'a Çağatay Erdenet darbesi! Yücel ve Mahsun'un sırrı ortaya çıktı! İşte Çukur 83. son bölüm final sahnesi

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 83. son bölümüyle nefesleri kesti. Nejat İşler ve Berkay Ateş'in rol aldığı son bölümde Yamaç yine büyük ihanetin içine düştü.

VARTOLU, YAMAÇ'IN BABASI İDRİS'İ ÖLDÜRDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ

Vartolu Ziya'dan aldığı usbnin içindeki görüntüleri izledi. Babasının öldürenin Yamaç olduğunu öğrenen Vartolu çılgına döndü. Gözü dönerek intihar etmeyi deneyen Vartolu'yu Medet son anda engellemeyi başardı.

MAHSUN VE YÜCEL, ÇAĞATAY'IN ADAMLARI ÇIKTI!

Çağatay Erdenet'in ricası üzerine buluşmaya giden Yamaç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Erdenet Yamaç'a müttefiklik teklif ederek birlikte çalıştıklarının bir göstergesi olarak sembolik bir altın verdi.

Çağatay Erdenet'in müttefiklik teklifindeki sembolik altını kabul eden Yamaç, Mahsun'dan da patlayıcıları aldıktan sonra harekete geçti. Yamaç, Erdenet'e sözlü bir cevap vermek yerine, bir teslimatı yok etmeyi seçti. Sembolik altını ise patlama mahalline bırakarak cevabını iletti. Ancak final sahnesinde ise, Çağatay Erdenet'in her şeyi önceden planladığı ortaya çıktı. Karakuzular'ın eski liderleri Mahsun ve Yücel'in Çağatay'ın adamları ortaya çıktı.


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