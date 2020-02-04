Çukur'da Yamaç Yücel'i öldürdü! Tansu Biçer böyle veda etti! Çukur 86. son bölüm final sahnesi izle!

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur 3 Şubat Pazartesi akşamı 86. bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde, Mahsun'u Çağatay'ın elinden kurtaran Yamaç ve Vartolu, Yücel'in evine gitti. Vartolu'yu dışarıda bırakan Yamaç bu sefer işi kesin bitireceğini söyledi.

Yamaç, daha önce öldürmediği Yücel'i bu defa kurşun yağmuruna tuttu. Yücel'in ölmeme ihtimalini göz önüne alan Yamaç bu defa mezarını kazdığı Yücel'i kendi elleriyle toprağa gömdü. Çukur'da Yücel rolünü canlandıran başarılı oyuncu Tansu Biçer de diziye veda etti.

Çukur'un resmi Twitter hesabından da Tansu Biçer'e veda paylaşımı yapıldı.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur’da haftalardır beklenen büyük yüzleşme bu hafta gerçekleşecek. Aylardır gerçeklerden kaçan Yamaç ve babasının katilinin peşinden giden Vartolu karşı karşıya gelecek.

Vartolu’nun Yamaç’tan nasıl hesap soracağı heyecanla beklenecek. Yamaç’ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkaran Vartolu, Çukur’da planını devreye sokmak için Medet’ten yardım isteyecek. İşini garantiye almak isteyen Çağatay, Yamaç’la ilgili şüpheleri artınca Mahsun’u zor durumda bırakacak.