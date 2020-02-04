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Çukur'da Yamaç Yücel'i öldürdü! Tansu Biçer böyle veda etti! Çukur 86. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 04.02.2020 01:04 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur ekrana gelen 86. son bölümüyle nefesleri kesti. Çukur son bölümde Yamaç ve Vartolu arasında büyük bir yüzleşme yaşandı. Yamaç, Vartolu'ya babasını nasıl öldürmek zorunda kaldığını gözyaşları içinde anlattı. Vartolu ise Tokat'a götürdüğü Yamaç'a değişmesi gerektiğini anlattı. Yamaç ise kendilerine bir defa daha hainlik eden Yücel'i bu defa gözünü kırpmadan öldürdü. Yücel rolünü canlandıran Tansu Biçer ise Çukur'dan ayrıldı. İşte Çukur 86. son bölüm final sahnesi.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur 3 Şubat Pazartesi akşamı 86. bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde, Mahsun'u Çağatay'ın elinden kurtaran Yamaç ve Vartolu, Yücel'in evine gitti. Vartolu'yu dışarıda bırakan Yamaç bu sefer işi kesin bitireceğini söyledi.

Yamaç, daha önce öldürmediği Yücel'i bu defa kurşun yağmuruna tuttu. Yücel'in ölmeme ihtimalini göz önüne alan Yamaç bu defa mezarını kazdığı Yücel'i kendi elleriyle toprağa gömdü. Çukur'da Yücel rolünü canlandıran başarılı oyuncu Tansu Biçer de diziye veda etti.

Çukur yücel

Çukur'un resmi Twitter hesabından da Tansu Biçer'e veda paylaşımı yapıldı.

tansu

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur’da haftalardır beklenen büyük yüzleşme bu hafta gerçekleşecek. Aylardır gerçeklerden kaçan Yamaç ve babasının katilinin peşinden giden Vartolu karşı karşıya gelecek.

Çukur (3)

Vartolu’nun Yamaç’tan nasıl hesap soracağı heyecanla beklenecek. Yamaç’ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkaran Vartolu, Çukur’da planını devreye sokmak için Medet’ten yardım isteyecek. İşini garantiye almak isteyen Çağatay, Yamaç’la ilgili şüpheleri artınca Mahsun’u zor durumda bırakacak.

Çukur (4)

Mahsun’un Yamaç’ı ele vermemek için neler yapacağı merak konusu olacak. Yamaç ve Vartolu çıktıkları yolculuktan sonra başka insanlara dönüşecek. Yamaç’ın yarım kalan intikam planının devam etmesi nefesleri kesecek. Hedeflerini belirleyen iki kardeşin önüne bu kez kimse geçemeyecek.

Çukur_Yamaç-Vartolu (1)


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