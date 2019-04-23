Çukur'da yüzüklü kim çıktı? Yüzüklü kaçırdığı Akşın'ı öldürdü mü? Çukur 62. son bölüm izle!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur 22 Nisan Pazartesi akşamı 62. son bölümüyle nefesleri kesti. Çukur son bölümde büyük bir gizem aralandı ve siyah yüzüklü kişinin kim olduğu netlik kazandı. ÇUKUR 62. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Arabadan inen Yücel görüşürüz demek için elini kaldırdığında yüzüğünün parmağında olmadığını görüyor. Geçmişe dönen Sahte Baykal’ı indirmek için gittiği çatıda silahı daha rahat kullanabilmek için yüzüğünü çıkarttığını hatırlıyor. Yamaç’ın kışkırtmaları sonrası kafası dağılan Yücel yüzüğü almayı unutup çatıyı terk ediyor. ALİÇO SİYAH YÜZÜĞÜ BULDU Aliço’yu yanına alan Celasun çatıya giderek ipucu aramaya başlıyor. Aliço, Celasun ile sohbet ederken bir soru ile Akşın’ın aklına gelmesi ile iyi olup olmadığını soruyor. Etrafı ararken bir ipucu bulan Aliço hemen Yamaç’ın yanına gidiyor. Bu arada Timsah’ın Cumali’yi kaçırdığı haberi Vartolu ve Medet’e ulaşıyor. Kahveye giren Aliço çatıda yaptığı incelemeleri anlatıp Yamaç’a yüzüğü veriyor. YÜCEL KARAKUZULARI YENİDEN TOPLUYOR Karakuzular’ın yaptığı halı saha maçına giden Yücel kendini tanıtıp, olan biteni anlattıktan sonra gençlerin sorularını cevaplıyor. Yücel’e Çeto’nun kendisini niye kovaladığı sorulunca aralarındaki meseleyi anlatıyor. Karakuzuların Koçovalılara olan öfkelerini yeniden ateşlendiren Yücel teklifini yapıyor. Karakuzuların gençleri ise teklifi hemen kabul ediyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Eski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydı Çarpışma'da Ivan, Kadir ve Veli'nin nefes kesen dövüş sahneleri! Çarpışma 19. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

YÜZÜKLÜ KAÇIRDIĞI AKŞIN'A NE YAPACAK? Mezarlığa giden Karaca, Akşın’ı aile mezarının üstünden kardeşi ile konuşurken buluyor. Gözleri dolmaya başlayan Karaca, Akşın’ın yanına gidip içini dökmeye başlıyor. Akşın’ı Sena’nın mezarına çiçek koyması için yalnız bırakıp arabaya dönen Karaca arabadakilerin öldüğü görünce büyük şok yaşıyor. Akşın’ın çığlığını duyan Karaca arabadan silahı alıp mezarlığa geri koşuyor ama onu bulamıyor. Mezarlıktan Akşın’ı kaçıran Yücel, Sena’nın mezar taşına siyah bir zarf bırakıyor. Arabaya Akşın’ın yanına dönen Yücel beklettiği için özür dileyip yarası olmasa melek gibi bir kız olduğunu söylüyor. Akşın ise tüm olanlar karşısında sessizliğini koruyor. Mezarlıktan koştura koştur mahalleye geri dönen Karaca, Akşın’ın kaçırılma haberini Yamaç ve Selim’e veriyor. CUMALİ VE VARTOLU'NUN HAYATINI DAMLA KURTARDI Cumali’ye türlü türlü işkenceler yaptıktan sonra niye Yamaç’ın kendisini almaya gelmediğini soran Timsah, Cumali’nin tepkisi ile karşılaşıyor. Koçovalılara mekanının adresini yazmadığını hatırlayan Timsah sinirlenip adamlarına kızıyor. Bunlar olurken ise Salih çıkageliyor. Medet’in yeni tarzını gören Cumali’yi bir gülme alıyor. Cumali ve Salih arasındaki geyiği dinlemekten sıkılan Timsah silahla konuyu bölüyor.