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Çukur'da yüzüklü kim çıktı? Yüzüklü kaçırdığı Akşın'ı öldürdü mü? Çukur 62. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 23.04.2019 01:30 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 62. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur'da Koçovalılar'a savaş açan, Sena'yı öldüren, Karakuzular'ı ise bitiren siyah yüzüklü kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Yüzüklü'nün Koçovalılar'ın arasına giren ve Karakuzular'ı kuran kişi olan Yücel olduğu ortaya çıktı. Çukur son bölüm final sahnesinde ise Yüzüklü bu defa Akşın'ı kaçırdı. Peki Çukur'da Akşın ölecek mi? Yüzüklü Akşın'a ne yapacak? Yamaç Yücel'in yüzüklü olduğunu öğrendi mi? İşte Çukur 62. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur 22 Nisan Pazartesi akşamı 62. son bölümüyle nefesleri kesti. Çukur son bölümde büyük bir gizem aralandı ve siyah yüzüklü kişinin kim olduğu netlik kazandı.

ÇUKUR 62. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arabadan inen Yücel görüşürüz demek için elini kaldırdığında yüzüğünün parmağında olmadığını görüyor. Geçmişe dönen Sahte Baykal’ı indirmek için gittiği çatıda silahı daha rahat kullanabilmek için yüzüğünü çıkarttığını hatırlıyor. Yamaç’ın kışkırtmaları sonrası kafası dağılan Yücel yüzüğü almayı unutup çatıyı terk ediyor.

Çukur 222

ALİÇO SİYAH YÜZÜĞÜ BULDU

Aliço’yu yanına alan Celasun çatıya giderek ipucu aramaya başlıyor. Aliço, Celasun ile sohbet ederken bir soru ile Akşın’ın aklına gelmesi ile iyi olup olmadığını soruyor. Etrafı ararken bir ipucu bulan Aliço hemen Yamaç’ın yanına gidiyor. Bu arada Timsah’ın Cumali’yi kaçırdığı haberi Vartolu ve Medet’e ulaşıyor. Kahveye giren Aliço çatıda yaptığı incelemeleri anlatıp Yamaç’a yüzüğü veriyor.

Çukur (5)

YÜCEL KARAKUZULARI YENİDEN TOPLUYOR

Karakuzular’ın yaptığı halı saha maçına giden Yücel kendini tanıtıp, olan biteni anlattıktan sonra gençlerin sorularını cevaplıyor. Yücel’e Çeto’nun kendisini niye kovaladığı sorulunca aralarındaki meseleyi anlatıyor. Karakuzuların Koçovalılara olan öfkelerini yeniden ateşlendiren Yücel teklifini yapıyor. Karakuzuların gençleri ise teklifi hemen kabul ediyor.

yücel

YÜZÜKLÜ KAÇIRDIĞI AKŞIN'A NE YAPACAK?

Mezarlığa giden Karaca, Akşın’ı aile mezarının üstünden kardeşi ile konuşurken buluyor. Gözleri dolmaya başlayan Karaca, Akşın’ın yanına gidip içini dökmeye başlıyor. Akşın’ı Sena’nın mezarına çiçek koyması için yalnız bırakıp arabaya dönen Karaca arabadakilerin öldüğü görünce büyük şok yaşıyor. Akşın’ın çığlığını duyan Karaca arabadan silahı alıp mezarlığa geri koşuyor ama onu bulamıyor.

Mezarlıktan Akşın’ı kaçıran Yücel, Sena’nın mezar taşına siyah bir zarf bırakıyor. Arabaya Akşın’ın yanına dönen Yücel beklettiği için özür dileyip yarası olmasa melek gibi bir kız olduğunu söylüyor. Akşın ise tüm olanlar karşısında sessizliğini koruyor. Mezarlıktan koştura koştur mahalleye geri dönen Karaca, Akşın’ın kaçırılma haberini Yamaç ve Selim’e veriyor.

aksın

CUMALİ VE VARTOLU'NUN HAYATINI DAMLA KURTARDI

Cumali’ye türlü türlü işkenceler yaptıktan sonra niye Yamaç’ın kendisini almaya gelmediğini soran Timsah, Cumali’nin tepkisi ile karşılaşıyor. Koçovalılara mekanının adresini yazmadığını hatırlayan Timsah sinirlenip adamlarına kızıyor. Bunlar olurken ise Salih çıkageliyor. Medet’in yeni tarzını gören Cumali’yi bir gülme alıyor. Cumali ve Salih arasındaki geyiği dinlemekten sıkılan Timsah silahla konuyu bölüyor.

Çukur (2)

Timsah’la buluşmaya giden Selim, Yamaç olduğunu söylüyor. Buluşmaya adamını yollayan Timsah keskin nişancı tüfeği ile buluşmayı izliyor. Bir ağacın dibine pusuya yatan Yamaç ve Aliço ise buluşmayı uzaktan izliyor. İki tarafta buluşma mekanın etrafına adamlarını yerleştiriyor. Bir kamyonun önüne bağlanan Vartolu, Cumali ve Medet'in hayatını ise Damla kurtardı. Kamyonun tekerlerine ateş ederek patlatan Damla aracı durdurmayı başardı.

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ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Sahte Baykal’ın vurulması, Yamaç’ı cevapsız sorularla bırakacak. Yamaç, Yüzüklü’nün peşine düşerken Cumali’nin, Timsah’ın elinde olduğunu öğrenmesi herkesin hedefini bir anda değiştirecek. Ancak bu sırada da Yüzüklü boş durmayacak ve planlarını uygulamaya devam edecek. Vartolu, sürpriz şekilde Cumali’nin yardımına yetişerek kendini tehlikeye atacak. Koçovalı Kardeşler, Medet’le birlikte omuz omuza mücadele edip kurtulmaya çalışırken, İdris ve Meliha ise yıllar sonra Gül Pavyonu’na giderek eski defterleri açacak. Haftalardır ekran başındakilerin heyecanla beklediği Yüzüklü’nün kim olduğu sorusu cevap bulurken, Koçovalılar Yüzüklü’nün beklenmedik hamlesiyle aralarından birini kaybetme korkusuyla yüzleşecekler.

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