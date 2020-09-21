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Çukur'dan Türkiye'de ilk! YouTube rekoru kırdı

DİZİ HABERLERİ  | 21.09.2020 14:36 | Son Güncelleme

Pazartesi akşamlarının reytinglerde ve sosyal medyada iddialı dizisi Çukur YouTube kanalındaki abone sayısıyla bir rekora imza attı. Dizi YouTube'da 5 milyon aboneye ulaştı.

Çukur'dan Türkiye'de ilk! YouTube rekoru kırdı

Pazartesi akşamlarının reytinglerde ve sosyal medyada iddialı dizisi Çukur YouTube kanalındaki abone sayısıyla bir rekora imza attı.

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Diziler arasında YouTube kanalında 5 milyon aboneye erişen Türkiye’den ilk dizi oldu.

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‘Çukur’, üç sezon boyunca gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir izleyici kitlesi kazandı.

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Yeni sezonuyla da iddialı bir giriş yapan dizi iddiasını YouTube’daki kanalıyla da sürdürüyor. Dizinin YouTube kanalı yeni sezonun başında 5 milyon aboneye ulaştı.

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Sürpriz karakterlerin katılımıyla 4. sezonda da konuşulmaya devam eden ‘Çukur’, yayın günü sosyal medyada TT listelerinde üst sırada yer alıyor.


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