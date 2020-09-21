Çukur'dan Türkiye'de ilk! YouTube rekoru kırdı

Pazartesi akşamlarının reytinglerde ve sosyal medyada iddialı dizisi Çukur YouTube kanalındaki abone sayısıyla bir rekora imza attı.

Diziler arasında YouTube kanalında 5 milyon aboneye erişen Türkiye’den ilk dizi oldu.

‘Çukur’, üç sezon boyunca gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir izleyici kitlesi kazandı.

Yeni sezonuyla da iddialı bir giriş yapan dizi iddiasını YouTube’daki kanalıyla da sürdürüyor. Dizinin YouTube kanalı yeni sezonun başında 5 milyon aboneye ulaştı.



Sürpriz karakterlerin katılımıyla 4. sezonda da konuşulmaya devam eden ‘Çukur’, yayın günü sosyal medyada TT listelerinde üst sırada yer alıyor.



