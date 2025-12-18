Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Şevval Şahin ve sevgilisi hakkında yakalama kararı! Şevval Şahin'in sevgilisi Burak Ateş kimdir, ne iş yapıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Devam eden soruşturma kapsamında; bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında; İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltı kararı verildi.

Operasyonda, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Ancak bazı isimler evlerinde bulunamadı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bazı isimler de yurt dışında olduğu için haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Bu isimlerin Şeyma Subaşı, Mert Vidinli ve Şevval Şahin olduğu öğrenildi.

Şevval Şahin'in sevgilisi Burak Ateş hakkında da gece saatlerinde "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yakalama kararı çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Burak Ateş, 7 Şubat 1988'de Trabzon'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçiren Ateş, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise yıllarında yurt dışında dil eğitimi alan Ateş, ABD ve Kanada'da İngilizcesini geliştirmiştir.

Burak Ateş, aile şirketleri olan Altın Ateş Group'ta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2013 yılında kurulan bu grup; plastik hammadde, kimya, gübre, tarım ve lojistik gibi geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Ateş, aynı zamanda Standart Doğalgaz Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesidir ve geçmişte Smart Technology'nin CEO'su olarak da görev yapmıştır.

2022 ve 2023 yıllarında "Türkiye'nin 40 Yaş Altı En Etkin CEO'ları" listelerinde üst sıralarda yer almıştır.

RESMİ HİZMETE MAHSUS ARAÇLA YAKALANMIŞTI

Şevval Şahin, Eylül ayında sevgilisi Burak Ateş’e ait “resmi hizmete mahsustur” yazılı bir araçla görüntülenmişti. Görüntülerin uzun süre konuşulmasının ardından Ateş'e idari para cezası uygulanmıştı.