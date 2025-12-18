MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Şevval Şahin ve sevgilisi hakkında yakalama kararı! Şevval Şahin'in sevgilisi Burak Ateş kimdir, ne iş yapıyor?

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak gözaltına alındı. Yurt dışında olan Şeyma Subaşı, Mert Vidinli ve Şevval Şahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Şevval Şahin'in sevgilisi Burak Ateş hakkında da gece saatlerinde yakalama kararı çıkartıldığı ifade edilmişti. Peki, Şevval Şahin'in sevgilisi Burak Ateş kimdir, ne iş yapıyor?

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Şevval Şahin ve sevgilisi hakkında yakalama kararı! Şevval Şahin'in sevgilisi Burak Ateş kimdir, ne iş yapıyor?
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Devam eden soruşturma kapsamında; bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında; İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltı kararı verildi.

Operasyonda, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Ancak bazı isimler evlerinde bulunamadı.

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Şevval Şahin ve sevgilisi hakkında yakalama kararı! Şevval Şahin in sevgilisi Burak Ateş kimdir, ne iş yapıyor? 1

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bazı isimler de yurt dışında olduğu için haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Bu isimlerin Şeyma Subaşı, Mert Vidinli ve Şevval Şahin olduğu öğrenildi.

Şevval Şahin'in sevgilisi Burak Ateş hakkında da gece saatlerinde "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yakalama kararı çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş için yakalama kararı! Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş için yakalama kararı!

ŞEVVAL ŞAHİN'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Burak Ateş, 7 Şubat 1988'de Trabzon'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçiren Ateş, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise yıllarında yurt dışında dil eğitimi alan Ateş, ABD ve Kanada'da İngilizcesini geliştirmiştir.

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Şevval Şahin ve sevgilisi hakkında yakalama kararı! Şevval Şahin in sevgilisi Burak Ateş kimdir, ne iş yapıyor? 2

Burak Ateş, aile şirketleri olan Altın Ateş Group'ta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2013 yılında kurulan bu grup; plastik hammadde, kimya, gübre, tarım ve lojistik gibi geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Ateş, aynı zamanda Standart Doğalgaz Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesidir ve geçmişte Smart Technology'nin CEO'su olarak da görev yapmıştır.

2022 ve 2023 yıllarında "Türkiye'nin 40 Yaş Altı En Etkin CEO'ları" listelerinde üst sıralarda yer almıştır.

RESMİ HİZMETE MAHSUS ARAÇLA YAKALANMIŞTI

Şevval Şahin, Eylül ayında sevgilisi Burak Ateş’e ait “resmi hizmete mahsustur” yazılı bir araçla görüntülenmişti. Görüntülerin uzun süre konuşulmasının ardından Ateş'e idari para cezası uygulanmıştı.

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Şevval Şahin ve sevgilisi hakkında yakalama kararı! Şevval Şahin in sevgilisi Burak Ateş kimdir, ne iş yapıyor? 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yusuf Güney'den 'uyuşturucu' sorusuna dikkat çeken cevap! Yusuf Güney'den 'uyuşturucu' sorusuna dikkat çeken cevap!
Aylardır yoğun bakımda! 'Bedeninde yaralar oluştu' Aylardır yoğun bakımda! 'Bedeninde yaralar oluştu'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.