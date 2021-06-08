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Çukur dizisi finalinde amca Cumali Koçovalı öldü! Müfit Kayacan'dan Çukur'a veda paylaşımları!

08.06.2021 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların fenomen dizisi Çukur, 7 Haziran Pazartesi akşamı sürprizlerle dolu final bölümüyle hayranlarına veda etti. Çukur'da Koçovalı ailesinin yaşadığı tüm kötü olayların asıl sorumlusu olduğu ortaya çıkan amca Cumali Koçovalı ise, Yamaç, Akın, Vartolu ve Cumali tarafından öldürüldü. Çukur'da amca Cumali Koçovalı'yı canlandıran usta oyuncu Müfit Kayacan ise diziye veda etti. Müfit Kayacan'ın Instagram hesabından paylaştığı veda pozlarına "Hoşça kal Çukur" notunu düştü.

Çukur dizisi finalinde amca Cumali Koçovalı öldü! Müfit Kayacan'dan Çukur'a veda paylaşımları!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, 131. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Çukur'un final bölümünde, Koçovalı ailesinin hayatını karartan amca Cumali'nin sonu ise hazin oldu.

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Koçovalı kardeşler, amcanın son kozu olan Şahram'ı öldürdü. Mahalleliyle birlikte eve giden Yamaç, Akın, Cumali ve Vartolu, amcayı evden kovdu. Kaçmaya çalışan amca Cumali'nin yolu Koçovalı kardeşler tarafından kesildi. Amca Cumali, kendisi için kazılan mezara düştü. Yamaç, Akın, Cumali ve Vartolu, intikamlarını alarak amca Cumali'yi öldürdü.

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MÜFİT KAYACAN'DAN ÇUKUR'A VEDA PAYLAŞIMLARI

Çukur dizisinde amca Cumali'yi canlandıran usta oyuncu Müfit Kayacan ise Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla diziye veda etti.

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Müfit Kayacan dizi setinde rol arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafları paylaştı.

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Başarılı oyuncu hikayeler kısmında ise Çukur pastasıyla çekilen bir karesini yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi
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