Çukur dizisi finalinde amca Cumali Koçovalı öldü! Müfit Kayacan'dan Çukur'a veda paylaşımları!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, 131. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Çukur'un final bölümünde, Koçovalı ailesinin hayatını karartan amca Cumali'nin sonu ise hazin oldu.

Koçovalı kardeşler, amcanın son kozu olan Şahram'ı öldürdü. Mahalleliyle birlikte eve giden Yamaç, Akın, Cumali ve Vartolu, amcayı evden kovdu. Kaçmaya çalışan amca Cumali'nin yolu Koçovalı kardeşler tarafından kesildi. Amca Cumali, kendisi için kazılan mezara düştü. Yamaç, Akın, Cumali ve Vartolu, intikamlarını alarak amca Cumali'yi öldürdü.

MÜFİT KAYACAN'DAN ÇUKUR'A VEDA PAYLAŞIMLARI

Çukur dizisinde amca Cumali'yi canlandıran usta oyuncu Müfit Kayacan ise Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla diziye veda etti.

Müfit Kayacan dizi setinde rol arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafları paylaştı.

Başarılı oyuncu hikayeler kısmında ise Çukur pastasıyla çekilen bir karesini yayınladı.



