Çukur final bölümü son sahnesi! Yamaç öldü mü? Çukur finalinde İdris Koçovalı ve Sena sürprizi! Ercan Kesal ve Dilan Çiçek Deniz Çukur'a konuk oldu

Show TV'de 4 sezondur yayınlanan fenomen dizi Çukur, 7 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelen 131. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş'ın başrollerde oynadığı Çukur'un final bölümünde Koçovalılar'ın en büyük düşmanı olan amca Cumali Koçovalı cezasını buldu.

AMCA CUMALİ ÖLDÜ!

Koçovalı kardeşler, amcanın son kozu olan Şahram'ı öldürdü. Mahalleliyle birlikte eve giden Yamaç, Akın, Cumali ve Vartolu, amcayı evden kovdu. Kaçmaya çalışan amca Cumali'nin yolu Koçovalı kardeşler tarafından kesildi. Amca Cumali, kendisi için kazılan mezara düştü. Yamaç, Akın, Cumali ve Vartolu, intikamlarını alarak amca Cumali'yi öldürdü.

Çukur'un amcadan kurtarılmasının ardından ise Yamaç, mahalledeki tüm evlerin tapularını halka dağıttı. Koçovalı kardeşler ise yasa dışı işleri bırakarak, babaları İdris'in tezgahında pazarda satış yapmaya başladı.

YAŞLANAN YAMAÇ HAYATINI KAYBETTİ

Çukur'un merakla beklenen final bölümü son sahnesi ise izleyenleri şaşırttı.