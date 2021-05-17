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Çukur dizisinde Sarp Akkaya sürprizi! Çukur'da Koçovalılar'ın yeni düşmanı Şahran fırtınası esecek

17.05.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 3 bölüm sonra final yaparak ekrana veda edecek. Çukur son bölümde Koçovalılar'dan kaçan amca Cumali'nin Şahran'ın adını anması merak uyandırmıştı. Çukur'da Koçovalı kardeşlerin yeni düşmanı olan Şahran'ı ise Sarp Akkaya'nın canlandıracağı belli oldu.

Çukur dizisinde Sarp Akkaya sürprizi! Çukur'da Koçovalılar'ın yeni düşmanı Şahran fırtınası esecek

Çukur dizisinde amca Cumali'ye savaş açan Yamaç, Vartolu, Akın ve Cumali'nin yeni düşmanları ise Şahran olacak. Koçovalılar'ın saldırısından kaçan amca Cumali'ye Şahran yardım edecek.

Çukur'un 128. son bölümünde amca Cumali'nin adını söylediği Şahran'ı canlandıracak isim ise Sarp Akkaya oldu.

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Sarp Akkaya'nın canlandıracağı Şahran, Çukur'un 24 Mayıs Pazartesi ekrana gelecek olan 129. bölümünde ortaya çıkacak. Sarp Akkaya ise Çukur'un son 3 bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurlular, genç yaşta kaybettikleri Karaca ve Celasun'u sonsuzluğa uğurladılar. Kızını kaybetmenin acısıyla sarsılan Ayşe, Karaca'nın ölümünden tüm Koçovalıları sorumlu tuttu.

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Ayşe'nin ağır sözlerinden sonra Cumali, Amca'ya saldırmak üzere harekete geçti. Kahvenin önünde Cumali'nin yolunu kesen Çukurlu gençler, ona katılmak istediğini söyleseler de, daha önce Amca'nın yanında yer aldıkları için hala büyük bir öfke duyan Cumali, herkese sert tepki gösterdi.

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Cumali, Akın, Metin ve Meke, Amca'nın deposuna saldırı düzenledi ancak burada kapana kısıldılar. Zor durumda kalan dörtlüyü, Damla'nın organize ettiği Çukurlular kurtardı. Cumali ise Amca'yı saklandığı yerden dışarı çıkarabilmek için güçlü bir mesaj göndermek gerektiğini söyledi ve depodaki tüm malları yaktı.

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KOÇOVALI KARDEŞLERİN DUYGU DOLU ANLARI

Amca'nın yaptıklarının ortaya çıkması üzerine yaşananlardan kendisini sorumlu tutan Vartolu, büyük bir yıkım yaşadı. Yamaç ise Vartolu'yu yalnız bırakmadı. Vartolu'nun yaşadığı vicdan azabıyla kendisine zarar vermesini istemeyen Yamaç, elinden geleni yaparken, iki kardeşin duygu dolu anları izleyenleri derinden etkiledi.

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Cumali de Salih'e desteğini gösterirken, Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelerek birbirine kenetlendi.

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Çukur dizisi Sarp Akkaya
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