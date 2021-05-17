Çukur dizisinde Sarp Akkaya sürprizi! Çukur'da Koçovalılar'ın yeni düşmanı Şahran fırtınası esecek

Çukur dizisinde amca Cumali'ye savaş açan Yamaç, Vartolu, Akın ve Cumali'nin yeni düşmanları ise Şahran olacak. Koçovalılar'ın saldırısından kaçan amca Cumali'ye Şahran yardım edecek.

Çukur'un 128. son bölümünde amca Cumali'nin adını söylediği Şahran'ı canlandıracak isim ise Sarp Akkaya oldu.

Sarp Akkaya'nın canlandıracağı Şahran, Çukur'un 24 Mayıs Pazartesi ekrana gelecek olan 129. bölümünde ortaya çıkacak. Sarp Akkaya ise Çukur'un son 3 bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurlular, genç yaşta kaybettikleri Karaca ve Celasun'u sonsuzluğa uğurladılar. Kızını kaybetmenin acısıyla sarsılan Ayşe, Karaca'nın ölümünden tüm Koçovalıları sorumlu tuttu.

Ayşe'nin ağır sözlerinden sonra Cumali, Amca'ya saldırmak üzere harekete geçti. Kahvenin önünde Cumali'nin yolunu kesen Çukurlu gençler, ona katılmak istediğini söyleseler de, daha önce Amca'nın yanında yer aldıkları için hala büyük bir öfke duyan Cumali, herkese sert tepki gösterdi.

Cumali, Akın, Metin ve Meke, Amca'nın deposuna saldırı düzenledi ancak burada kapana kısıldılar. Zor durumda kalan dörtlüyü, Damla'nın organize ettiği Çukurlular kurtardı. Cumali ise Amca'yı saklandığı yerden dışarı çıkarabilmek için güçlü bir mesaj göndermek gerektiğini söyledi ve depodaki tüm malları yaktı.