Çukur dizisinde Timsah Celil olarak tanındı! Meli Bendeli'den yatak pozu

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsal Celil karakteriyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini kullanmaya başladı.

Çeşitli estetikler de yaptıran başarılı oyuncu zaman zaman son halini sosyal medyadan paylaşıyor.

Çene uzatma ve dudak dolgusu işlemi yaptıran Meli Bendeli son olarak kısacık şortuyla yatak pozu verdi.

Ünlü oyuncu daha önce "Beni rahat bırakın, hayatımı yaşayayım" demiş ve şu sözlerle sitem etmişti: "Mesaj kutum korkunç gördükçe boğuluyorum. Hayal kırıklığı... Lütfen sapıklıklarınızı uzaklarda yaşayın."



