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Çukur dizisinden etkilenen aile soluğu nüfus müdürlüğünde aldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 19.02.2019 11:13 | Son Güncelleme

Tokat’ta, Çukur dizisinden etkilenen aile soyadlarını Koçovalı olarak değiştirdi.

Samyeli Mahallesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası servis şoförü Mehmet Koçovalı (56), bir televizyon kanalında yayınlanan Çukur dizisi karakterlerini canlandıran ‘Koçovalı’ ailesinden etkilenerek soyadlarını değiştirme kararı aldı.

Diziden etkilenip soyadlarını değiştirdiler

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında yaklaşık 6 ay önce 'Verir' olan soyadını, 'Koçovalı' olarak değiştiren aile torunlarına da 'Yamaç' adını vermeye hazırlanıyor.
Oğlunun kendini arayarak nüfus idaresine çağırarak sürpriz yaptığını ifade eden Koçovalı, "Çukur dizisini ailecek çok seviyor ve izliyoruz. Ondan etkilenmiş oğlum. Beni de nüfus idaresine çağırdılar, imza attım soyadımız değişti. Soyadımızın değiştiğini duyanlar şaşırıyor" dedi.

TORUNUNA 'YAMAÇ' İSMİNİ VERECEK

TORUNUNA 'YAMAÇ' İSMİNİ VERECEK
Koçovalı, oğlunun dizinin hayranı olduğunu ifade ederek, "Oğlumun yeni doğacak bir çocuğu var. Adını da Yamaç koyacak.
Yamaç Koçovalı olarak koymayı düşünüyor. Kız mı olur erkek mi olur onu henüz bilmiyoruz" diye konuştu. Kaynak: İHA
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Anahtar Kelimeler:
koçovalı Tokat

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Okuyucu Yorumları 69 yorum
ülkece deliriyoruz bu dizi manyaklığı yüzünden. boş işler.
Allah akıl fikir versin.
Bizim derdimize bak bide adamın derdine ulan dünya...
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