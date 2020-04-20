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Çukur dizisinden evden çekilen özel bölüm sürprizi! Çukur bu akşam var mı? Çukur 93. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 20.04.2020 19:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle haftalardır ekrandan uzak olan fenomen dizi Çukur, evlerden çekilen 93. yeni bölümüyle hayranlarıyla buluşacak. Çukur yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni bölümlerinin ekrana gelemediği haftalarda da sosyal medyada çok konuşulan dizi, sürpriz bölümüyle izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte Çukur 93. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

3 sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek senaryosu gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle çok konuşulan dizi 'Çukur', bu hafta oyuncuların ev ortamlarında çektiği, çok farklı bir bölümle ekranlara gelecek. Her bölümü takipçileri tarafından heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünde Yamaç'la ağabeylerinin arasındaki gerilime Vartolu'nun dahil oluşu ile Karaca ve Azer'in gizli ilişkisinde yaşanacakları izleyeceğiz.

Çukur Evde_Kamera Arkası

Virüs salgını sebebiyle çekimlerine ara verilen dizinin oyuncuları geçtiğimiz haftalarda ayrıca Çukur'un resmi Youtube kanalında hayranları ile buluşmuşlardı. "Çukur Evde" isimli yayınların iki bölümü de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Oyuncuların kendi aralarındaki sohbet edip oyunlar oynadıkları yayınlar toplam 5 milyon görüntülenmeyi geçmiş ve izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.

Çukur Evde Bölümü (9)

Çukur evde çekilen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Cukur Evde Bolumu (10)

ÇUKUR EVDE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur'un sürprizlerle dolu yeni bölümünde abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.


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