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  4. Çukur dizisine Alara Turan da dahil oldu! Alara Turan kimdir?

Çukur dizisine Alara Turan da dahil oldu! Alara Turan kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 22.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

Aras Bulut İynemli, Berkay Ateş ve Necip Memilli'nin yer aldığı Çukur dizisine yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Genç oyuncu Alara Turan dizisinin kadrosuna katıldı.

Çukur dizisine Alara Turan da dahil oldu! Alara Turan kimdir?

Aras Bulut İynemli, Berkay Ateş ve Necip Memilli'nin yer aldığı ve Nejat İşler'in de sonradan dahil olduğu Çukur'a taze kan geldi. Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un oyuncu kadrosuna Alara Turan da katıldı.

Son olarak Kardeş Çocukları dizisinde yer alan Alara Turan, Çukur'da Akın'ın eski kız arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.

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Alara Turan'n dizide ‘Songül’ karakteriyle boy gösterecek.

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ALARA TURAN KİMDİR?

Alara Turan, 14 Eylül 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

Son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Afra Saraçoğlu, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Murat Daltaban gibi isimlerin yer aldığı Kardeş Çocukları dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ve Hayal karakterine hayat veren Alara Turan, 1.68 metre boyunda, 58 kilo ve Başak burcudur.

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