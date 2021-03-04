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Çukur dizisine flaş transfer! Çağla Demir Çukur'da hangi rolde oynayacak?

04.03.2021 19:42 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisine flaş transfer! Çağla Demir Çukur'da hangi rolde oynayacak?

Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur bu sezon hayranlarına veda edecek. Dizinin finali yaklaşırken sürpriz bir transfer gerçekleşti. Çağla Demir, Çukur'da Leyla karakterine hayat verecek.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sinan Öztürk'ün yönettiği dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Çağla Demir sevilen dizide rol alacak. Güzel oyuncu "Çukur"da Leyla karakterine hayat verecek.

Dizinin mayıs ayı sonunda final yapacağı ve ekranlara veda edeceği daha önce açıklanmıştı. Çukur dizisinin geçtiğimiz bölümlerinde 2 yıllık bir zaman atlaması yaşanmış ve Yamaç yepyeni bir Çukur'a uyanmıştı.

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ÇAĞLA DEMİR KİMDİR?

Çağla Demir 1992 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğretimini bu şehirde tamamladı. Ankara Başkent İletişim Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan sanatçı, kariyerine 2014 yılında rol aldığı "Medcezir" dizisi ile başladı.

İki sezon boyunca 'Banu' karakteriyle 'Kara Sevda' dizisinde yer alan Çağla Demir, ardından 'Siyah İnci', 'Kocaman Ailem' ve 'Elimi Bırakma' adlı dizilerinde oynadı. Aynı zamanda, 2018 ve 2019 yıllarında "GQ Clear Men of the Year" ve "Armani Si Passione" kampanyalarının bir parçası oldu.

Çağla Demir'in oynadığı dizi ve filmler

Bayi Toplantısı (Film, 2020)
Elimi Bırakma (TV Dizisi, 2019)
Kocaman Ailem (TV Dizisi, 2018)
Siyah İnci (TV Dizisi, 2017)
Kara Sevda (TV Dizisi, 2015-2017)
Medcezir (TV Dizisi, 2014)

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