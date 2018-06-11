Çukur dizisinden görkemli sezon finali galası

Tohum Otizm Vakfı yararına gerçekleşen Çukur Sezon Finali Gala Gecesi Haliç’te yapıldı. Binlerce Çukur hayranı dizinin sezon finalini oyuncularla birlikte izlemek için Haliç Kongre Merkezi'ne akın etti. Hollywood galalarını aratmayan gecede ünlü oyuncular kırmızı halıda yürüyerek salona girdi.
Kendilerini bekleyen hayranlarıyla gala öncesinde bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren ünlü oyuncular şık kıyafetleriyle de göz kamaştırdı.
Show TV’nin fenomen dizisi “Çukur” yıllarca unutulmayacak büyük sezon finaliyle milyonları ekran başına kilitlerken, oyuncular da finali hayranlarıyla birlikte izledi.
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