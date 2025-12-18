Danla Bilic kimdir? Sosyal medya fenomeni neden gözaltına alındı?

Danla Bilic, gerçek adıyla Neslihan Damla Aktepe, 5 Ekim 1994 Kütahya doğumlu Türk sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisidir. İlk olarak Twitter paylaşımlarıyla dikkat çeken Bilic, daha sonra YouTube ve Instagram üzerinden paylaştığı makyaj videoları, vloglar ve eğlenceli içeriklerle kendisine büyük bir takipçi kitlesi oluşturdu.

DANLA BİLİC GÖZALTINA MI ALINDI?

18 Aralık 2025 tarihinde Türkiye gündemine düşen son haberlere göre Danla Bilic’in adı uyuşturucu soruşturmasıyla alakalı olarak gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında, çok sayıda ünlü isimle birlikte Danla Bilic hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Aynı soruşturma çerçevesinde; Aleyna Tilki, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gibi isimlerle birlikte Bilic de emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Soruşturma, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı veya bu maddelerle ilişkili faaliyetlere dair makul şüpheler üzerine başlatıldığı açıklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sabah saatlerinde adreslerde aramalar yaptı ve çok sayıda isim hakkında işlem gerçekleştirdi.

SUÇLAMALAR NEYLE İLGİLİ?

Savcılık, soruşturmanın kapsamını “kamuoyuna tanınan isimlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımıyla ilgili makul şüpheler olduğuna dair” ifadelerle duyurdu.

Bu nedenle haklarında gözaltı ve yakalama kararları çıkarıldı.

Bazı kişiler adreslerinde bulunamazken, Bilic dahil edilen isimler gözaltına alındı.

Henüz iddialarla ilgili resmî adli süreç tamamlanmadığı için, soruşturma şu aşamada “ilk aşama gözaltı ve savcılık süreci” seviyesinde devam ediyor.

NELER OLUYOR?

Danla Bilic ve diğer ünlülerle ilgili soruşturma devam ediyor.

Savcılık ve adli makamlar, delil toplama, ifadelerin alınması ve olası hukuki süreçler için çalışmalarını sürdürüyor.

Henüz Bilic hakkında herhangi bir hüküm veya kesin yargı kararı açıklanmadı; soruşturma şu aşamada sürdürülen bir adli süreç.

Bu tür soruşturmalar, hukuken masumiyet karinesi ilkesine tabidir, yani bireyler suçlu bulunana kadar suçsuz kabul edilirler.