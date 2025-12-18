MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Danla Bilic kimdir? Sosyal medya fenomeni neden gözaltına alındı?

Sosyal medyanın en tanınan isimlerinden Danla Bilic hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü fenomenin adının geçtiği dosyada soruşturmanın içeriği ve kapsamı merak konusu olurken, gözler savcılık ve emniyetten gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

Danla Bilic kimdir? Sosyal medya fenomeni neden gözaltına alındı?
Çiğdem Sevinç

Danla Bilic, gerçek adıyla Neslihan Damla Aktepe, 5 Ekim 1994 Kütahya doğumlu Türk sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisidir. İlk olarak Twitter paylaşımlarıyla dikkat çeken Bilic, daha sonra YouTube ve Instagram üzerinden paylaştığı makyaj videoları, vloglar ve eğlenceli içeriklerle kendisine büyük bir takipçi kitlesi oluşturdu.

Danla Bilic kimdir? Sosyal medya fenomeni neden gözaltına alındı? 1

DANLA BİLİC GÖZALTINA MI ALINDI?

18 Aralık 2025 tarihinde Türkiye gündemine düşen son haberlere göre Danla Bilic’in adı uyuşturucu soruşturmasıyla alakalı olarak gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında, çok sayıda ünlü isimle birlikte Danla Bilic hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Aynı soruşturma çerçevesinde; Aleyna Tilki, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gibi isimlerle birlikte Bilic de emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Soruşturma, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı veya bu maddelerle ilişkili faaliyetlere dair makul şüpheler üzerine başlatıldığı açıklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sabah saatlerinde adreslerde aramalar yaptı ve çok sayıda isim hakkında işlem gerçekleştirdi.

Danla Bilic kimdir? Sosyal medya fenomeni neden gözaltına alındı? 2

SUÇLAMALAR NEYLE İLGİLİ?

Savcılık, soruşturmanın kapsamını “kamuoyuna tanınan isimlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımıyla ilgili makul şüpheler olduğuna dair” ifadelerle duyurdu.

Bu nedenle haklarında gözaltı ve yakalama kararları çıkarıldı.

Bazı kişiler adreslerinde bulunamazken, Bilic dahil edilen isimler gözaltına alındı.

Henüz iddialarla ilgili resmî adli süreç tamamlanmadığı için, soruşturma şu aşamada “ilk aşama gözaltı ve savcılık süreci” seviyesinde devam ediyor.

Danla Bilic kimdir? Sosyal medya fenomeni neden gözaltına alındı? 3

NELER OLUYOR?

Danla Bilic ve diğer ünlülerle ilgili soruşturma devam ediyor.

Savcılık ve adli makamlar, delil toplama, ifadelerin alınması ve olası hukuki süreçler için çalışmalarını sürdürüyor.

Henüz Bilic hakkında herhangi bir hüküm veya kesin yargı kararı açıklanmadı; soruşturma şu aşamada sürdürülen bir adli süreç.

Bu tür soruşturmalar, hukuken masumiyet karinesi ilkesine tabidir, yani bireyler suçlu bulunana kadar suçsuz kabul edilirler.

İlginizi Çekebilir

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

Katar'da gözaltına alınmıştı! Cihan Şensözlü kimdir, kaç yaşında?

Katar'da gözaltına alınmıştı! Cihan Şensözlü kimdir, kaç yaşında?

Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli hakkında yakalama kararı

Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli hakkında yakalama kararı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bircan Bali’den Tuğyan Ülkem Gülter hakkında olay yaratan paylaşım!Bircan Bali’den Tuğyan Ülkem Gülter hakkında olay yaratan paylaşım!
Gözaltına alındı! Özel hayatı merak ediliyorGözaltına alındı! Özel hayatı merak ediliyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Danla Bilic uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.