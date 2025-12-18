Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı! İrem Sak kimdir, kaç yaşında? İrem Sak sevgilisi kim?

"Yalan Dünya", "Çukur", "Kuş Uçuşu" gibi birçok projede yer alan İrem Sak, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.

Gözaltı haberinin ardından 'İrem Sak kimdir, kaç yaşında? İrem Sak sevgilisi kim?' gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

İREM SAK KİMDİR?

İrem Sak, 9 Şubat 1986'da Sivas'ta doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Sivas'ta tamamladıktan sonra 2006'da İstanbul'a yerleşmiş ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.

Oyunculuk kariyerine ilk adımını "Şen Yuva" dizisindeki "Şehrazat" karakteriyle atmıştır. Geniş kitlelerce tanınması ise "Yalan Dünya" dizisinde canlandırdığı "Tülay" karakteri sayesinde olmuştur.

İREM SAK SEVGİLİSİ KİMDİR?

İrem Sak, uzun süredir NBA'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşıyor.