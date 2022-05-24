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Çukur dizisinin oyuncuları yeniden buluştu!

24.05.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de 4 sezon boyunca ekrana gelen fenomen dizi Çukur'un yıldız oyuncuları, uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldi. Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, Cumali rolündeki Necip Memili ve Aliço'su Rıza Kocaoğlu'nun da olduğu grup, yemekte hasret giderdi. O kareler sosyal medyada da paylaşıldı.

Çukur dizisinin oyuncuları yeniden buluştu!

Show TV'de 4 yıl yayınlanacak ve geçtiğimiz yıl Haziran ayında final yaparak ekrana veda eden Çukur'un erkek oyuncuları, yemekte buluştu. Uzun bir aranın ardından hasret gideren ünlü oyuncular, yemekte çekilen kareleri sosyal medyadan paylaştı.

"PAŞAM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Buluşmada Rıza Kocaoğlu, Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Kubilay Aka, Kadir Çermik, Aytaç Uşun ve Mustafa Kırantepe yer aldı.

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Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu, yakın arkadaşı İynemli ile çekilen kareleri de "Paşam" notuyla paylaştı.

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DEV PROJEYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Ekranlara bir sezon ara veren Aras Bulut İynemli bomba bir projeyle ekranlara dönecek. İynemli, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatacak olan dizide başrol oynayacak. Dizi Disney Plus'ta yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Necip Memili Rıza Kocaoğlu
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