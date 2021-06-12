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Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu

12.06.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un final yapmasının ardından Ay Yapım'ın yeni dizisi Üç Kuruş'un başrolünde yer alacak isim belli oldu. Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş'un başrolünde olacak.

Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un final yapması, dizinin hayranlarını büyük üzüntüye uğrattı. Dizinin yapım şirketi Ay Yapım, Çukur hayranlarına Üç Kuruş adlı diziyle müjdeyi verdi.

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URAZ KAYGILAROĞLU İLE ANLAŞILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taner Ölmez'le görüşülen dizinin başrolü için Uraz Kaygılaroğlu ile el sıkışıldığı öğrenildi. "Üç Kuruş" dizisini Çukur'un yönetmeni Sinan Öztürk çekecek.

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ERŞAN KUNERİ DİZİSİNDE DE ROL ALACAK

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan Kaygılaroğlu bu yaz boyu Erşan Kuneri dizisinde de kamera karşısında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Uraz Kaygılaroğlu
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