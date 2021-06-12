Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un final yapması, dizinin hayranlarını büyük üzüntüye uğrattı. Dizinin yapım şirketi Ay Yapım, Çukur hayranlarına Üç Kuruş adlı diziyle müjdeyi verdi.

URAZ KAYGILAROĞLU İLE ANLAŞILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taner Ölmez'le görüşülen dizinin başrolü için Uraz Kaygılaroğlu ile el sıkışıldığı öğrenildi. "Üç Kuruş" dizisini Çukur'un yönetmeni Sinan Öztürk çekecek.

ERŞAN KUNERİ DİZİSİNDE DE ROL ALACAK

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan Kaygılaroğlu bu yaz boyu Erşan Kuneri dizisinde de kamera karşısında olacak.

