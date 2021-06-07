Çukur final bölümünde Yamaç, Şahram'ı öldürdü! Sarp Akkaya'dan Çukur paylaşımı

Yamaç ise amcayı bitirmeden önceki hedefin Şahram'ın olduğunu söyledi. Yamaç ise Şahram'ı arayarak teke tek kapışmak istedi. Amcanın itirazına rağmen Şahram Yamaç'ın dediği yere geldi. Kavga sırasında Yamaç, Şahram'ı öldürmek üzereyken adamları silah çekti.

Çukur'un final bölümünde Ayşe'nin naaşını Çukur'dan çıkaran Cumali, Akın'ın ve diğer Koçovalılar'ın yanına getirdi. Akın annesini görünce gözyaşlarına boğulurken, Cumali artık beklemenin zamanının geçtiğini dile getirdi.

Çukur final bölümünde Şahram'ı elini kolunu bağlayarak havuza attığı Yamaç'ı ölümden Murtaza kurtardı. Ayşe'nin öldürmeye çalıştığı amcayı ise son anda Şahram hayata döndürdü. Ancak Ayşe ise öldürüldü. Gizlice Koçovalılar'ın evine girmeyi başaran Murtaza, Ayşe'nin naaşını Çukur'daki bir çatıya getirdi. Yaşadığı acıyı ağıt yakarak dile getiren Murtaza günün ilk ışıklarıyla hayatına son verdi.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli , Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi , 7 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan 131. bölümüyle final yaptı.

Ancak bunu daha önceden tahmin eden Koçovalı kardeşler bu tuzağı bozdu ve Şahram ile adamlarının üzerine kurşun yağdırdı.

Diziye konuk oyuncu olarak giren Sarp Akkaya'nın canlandırdığı ve amcanın son kozu olan Şahram öldü.

Sarp Akkaya da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey için çok teşekkür ederim. Harika bir deneyimdi" notunu yazdı.



