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  4. Çukur final bölümünde Yamaç, Şahram'ı öldürdü! Sarp Akkaya'dan Çukur paylaşımı

Çukur final bölümünde Yamaç, Şahram'ı öldürdü! Sarp Akkaya'dan Çukur paylaşımı

07.06.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 131. ve final bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde amca Cumali, Ayşe'yi öldürdü. Ayşe'nin ölümüne dayanamayan Murtaza da intihar etti. Yamaç ise amcanın son kozu olan Şahram'la karşı karşıya geldi. Yamaç, kavgada Şahram'ı alt etmeyi başardı. Ancak Şahram ve adamları son anda silahlarını çekti. Ancak daha önceden plan yapan Koçovalı kardeşler, Şahram ve adamlarını öldürdü. Dizide Şahram'ı canlandıran Sarp Akkaya da Çukur mesajı paylaştı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, 7 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan 131. bölümüyle final yaptı.

AYŞE VE MURTAZA'NIN HAZİN SONU

Çukur final bölümünde Şahram'ı elini kolunu bağlayarak havuza attığı Yamaç'ı ölümden Murtaza kurtardı. Ayşe'nin öldürmeye çalıştığı amcayı ise son anda Şahram hayata döndürdü. Ancak Ayşe ise öldürüldü. Gizlice Koçovalılar'ın evine girmeyi başaran Murtaza, Ayşe'nin naaşını Çukur'daki bir çatıya getirdi. Yaşadığı acıyı ağıt yakarak dile getiren Murtaza günün ilk ışıklarıyla hayatına son verdi.

murtaza

KOÇOVALI KARDEŞLER ŞAHRAM VE ADAMLARINI ÖLDÜRDÜ

Çukur'un final bölümünde Ayşe'nin naaşını Çukur'dan çıkaran Cumali, Akın'ın ve diğer Koçovalılar'ın yanına getirdi. Akın annesini görünce gözyaşlarına boğulurken, Cumali artık beklemenin zamanının geçtiğini dile getirdi.

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Yamaç ise amcayı bitirmeden önceki hedefin Şahram'ın olduğunu söyledi. Yamaç ise Şahram'ı arayarak teke tek kapışmak istedi. Amcanın itirazına rağmen Şahram Yamaç'ın dediği yere geldi. Kavga sırasında Yamaç, Şahram'ı öldürmek üzereyken adamları silah çekti.

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Ancak bunu daha önceden tahmin eden Koçovalı kardeşler bu tuzağı bozdu ve Şahram ile adamlarının üzerine kurşun yağdırdı.

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Diziye konuk oyuncu olarak giren Sarp Akkaya'nın canlandırdığı ve amcanın son kozu olan Şahram öldü.

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Sarp Akkaya da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey için çok teşekkür ederim. Harika bir deneyimdi" notunu yazdı.

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Çukur dizisi Aras Bulut İynemli Sarp Akkaya
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nekadar sacma final hahahah

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