MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur oyuncularından 100. bölüm buluşması! Aras Bulut İynemli'den Çukur ve Yamaç itirafı

Çukur oyuncularından 100. bölüm buluşması! Aras Bulut İynemli'den Çukur ve Yamaç itirafı

26.10.2020 03:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çukur oyuncularından 100. bölüm buluşması! Aras Bulut İynemli'den Çukur ve Yamaç itirafı

Çukur dizisinin ünlü oyuncuları 100. bölüm özel söyleşisinde buluştu. Çukur'da geçen sezon veda eden Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran'ın yönettiği söyleşide, Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memilli yer aldı. Söyleşide Çukur dizisinin ilk ismi de ortaya çıktı. Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, dizi için ilk olarak Aras adının açıklandığını ancak kendisinin karşı çıktığını söyledi.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur, 100. bölümüyle 26 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek. 4 sezondur ekranlarda olan Çukur'un başrol oyuncuları Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memilli ise dizinin YouTube kanalında yayınlanan özel bir söyleşide bir araya geldi.

cukur100_2

Çukur'da Koçovalılar'ın en yakın adamı olan ve ölerek veda eden Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran'ın yönettiği söyleşide ilginç anlar yaşandı.

Çukur 100. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da savaş başlıyor! Yamaç'tan Cengiz Erdenet'e büyük tehditÇukur 100. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da savaş başlıyor! Yamaç'tan Cengiz Erdenet'e büyük tehdit

Uğur Yıldıran, Çukur'un ilk isminin Aras olduğunu açıkladı. Yıldıran'ın sorusu üzerine Aras Bulut İynemli, dizinin ismini nasıl değiştirdiğini açıkladı.

cukur111

"ÇUKUR'UN İLK İSMİ ARAS'TI"

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli "Dizinin ismi Aras'tı ama ben 'Aras olmaz' dedim. İsim düşünmeye başladık. Sonuçta bu mahalle hikayesi. Sonra Uluç, Yamaç, Ateş arasında düşünüldü. Ve sonuçta Çukur oldu dizinin adı" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısınArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısın
Ünlü isimler komedi dizisinde buluştuÜnlü isimler komedi dizisinde buluştu
İsyan etti! 'Günah keçisi ben seçildim...'İsyan etti! 'Günah keçisi ben seçildim...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı

İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

Azerbaycan ve Ermenistan geçici insani ateşkeste anlaştı

Azerbaycan ve Ermenistan geçici insani ateşkeste anlaştı

Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı

Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı

İspanya'da 2. kez ulusal OHAL

İspanya'da 2. kez ulusal OHAL

Belarus'ta sokaklar yine karıştı

Belarus'ta sokaklar yine karıştı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."

Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Masumlar Apartmanı karışıyor! Han kimi öldürdü?

Masumlar Apartmanı karışıyor! Han kimi öldürdü?

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Diğer Haberler

Alev Alev dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Alev Alev ne zaman başlıyor? İşte Alev Alev yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu

Demet Evgar ekranlara böyle dönüyor!

Öğretmen dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akif Hoca polise teslim mi olacak? Öğretmen 7. son bölümde neler oldu?

Öğretmen dizisinde büyük şok!

İyi Aile Babası dizisinin çekimleri başladı! İşte İyi Aile Babası'nın oyuncu kadrosu

Ünlü isimler komedi dizisinde buluştu

Masumlar Apartmanı 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İnci'den Safiye'yi krize sokan hareket!

Masumlar Apartmanı karışıyor! Safiye'yi krize sokan hareket!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey, düşmanının Bulut olduğunu öğrendi mi?

Gerçek düşman ortaya çıkıyor!

Çukur 100. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da savaş başlıyor! Yamaç'tan Cengiz Erdenet'e büyük tehdit

Ailende senden başka erkek kalmayacak

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.