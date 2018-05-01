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Çukur son bölümde Vartolu Yamaç'ı alevlerin içinden kurtardı! 'Dayan kardeşim'

ÇUKUR HABERLERİ  | 01.05.2018 02:00 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 30 Nisan Pazartesi yayınlanan 27. bölümünde, Koçovalıların silah deposunu yakan Vartolu, kardeşi Yamaç'ın yangında mahsur kaldığını görünce hayatını riske atıp depoya daldı. Çukur son bölümde Vartolu, Yamaç'ı orada yalnız bırakmadı. Onu yangından kurtardı. Vartolu'nun Yamaç'ı kurtardığını gören mahalleli alkışlarla Vartolu'yu karşıladı.

Çukur son bölümde Vartolu Yamaç'ı alevlerin içinden kurtardı! 'Dayan kardeşim'

Çukur dizisinin son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Vartolu, Koçovalı ailesinin silah deposunu patlattı. Çıkan yangını söndürmek için kardeşi Yamaç'ın depoya girdiğini gören Vartolu son anda harekete geçti. Yamaç, depodaki yangında alevler arasında mahsur kalmıştı. Vartolu, Yamaç'ı orada yalnız bırakmadı. Onu yangından kurtardı. Vartolu'nun Yamaç'ı kurtardığını gören mahalleli alkışlarla Vartolu'yu karşıladı. Yamaç'ı kurtaran Vartolu'ya Çukur halkı teşekkürü bir borç biliyor. Paşa Vartolu' ya büyüksün diyerek, olmasaydın Yamaç ölürdü dedi. Vartolu'ya yangın sırasında neden orada olduğunun hesabını sordu. Bütün mahalleli Yamaç'ı kurtardığı için teşekkür etti.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sena'da bir değişiklikler olduğunu fark eden Yamaç, onunla kınuşmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde neler olduğunu anlatmaya yeltenmeyen Sena, Yamaç'ın sinirlerini bozuyor. Çukur'da her ne olursa olsun, bir sorunu olduğu zaman kendisine anlatmasını istiyor.

Hale'nin ses kayıtlarını dinleyen Aliço, Meliha ile ilgili ip uçları bulmaya çalışıyor. Bunun için eski gazetelere ihtiyaç duyuyor. Giyimini düzeltip, kendini araştırmacı olarak göstererek kütüphaneye giriyor. Gazete baskılarına bakarak geçmişi araştırıyor.

Cemil, Ayşe ile konuşmak istiyor. Gitmemek için bunu yapmak zorundaolduğundan bahsediyor. Ağabeyinin evinin olduğunu, ayrı odalarda kalabileceklerini söylüyor. İşler değiştiğinde boşanabileceklerini anlatıyor. Cemil'in bu söyledikleri karşısında Saadet çok mutlu oluyor.Saadet'in evleneceğini öğrenen Vartolu, Medet'ten radyoyu açmasını istiyor. Radyoda "nikahına beni çağır sevgilim... sözlerini duyunca Vartolu, büyük bir şaşkınlığa uğruyor. Medet'e çatıyor ve radyoyu kapattırıyor. Sinirinden içeri geçip, ortalığı yıkıyor.

Vartolu'nun Çukur'u ele geçirmek için yaptığı hamleler İdris Koçovalı'nın ters tepkiler vermesine sebep oluyor. Mahallelinin önünde Saadet'i bir hafta sonra evlendireceğini söylüyor ve Çukur'u düğüne davet ediyor. İdris Koçovalı, Vartolu'yu kalbinden vuruyor.

Eski sevgilisine yardım etmek için Vartolu'dan mal aldığını söyleyen Sena'nın başı derde giriyor. Emrah'ı çağırıyor. Kendisini Vartolu Emrah olarak tanıtıyor ve Sena'nın kaçmasını sağlıyor. Sena'nın Peşinden koşan adam onu yakalıyor. Sena ise kendini savunmak için ateş etmek zorunda kalıyor.


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