Çukur son bölümde Vartolu Yamaç'ı alevlerin içinden kurtardı! 'Dayan kardeşim'

Çukur dizisinin son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Vartolu, Koçovalı ailesinin silah deposunu patlattı. Çıkan yangını söndürmek için kardeşi Yamaç'ın depoya girdiğini gören Vartolu son anda harekete geçti. Yamaç, depodaki yangında alevler arasında mahsur kalmıştı. Vartolu, Yamaç'ı orada yalnız bırakmadı. Onu yangından kurtardı. Vartolu'nun Yamaç'ı kurtardığını gören mahalleli alkışlarla Vartolu'yu karşıladı. Yamaç'ı kurtaran Vartolu'ya Çukur halkı teşekkürü bir borç biliyor. Paşa Vartolu' ya büyüksün diyerek, olmasaydın Yamaç ölürdü dedi. Vartolu'ya yangın sırasında neden orada olduğunun hesabını sordu. Bütün mahalleli Yamaç'ı kurtardığı için teşekkür etti.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sena'da bir değişiklikler olduğunu fark eden Yamaç, onunla kınuşmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde neler olduğunu anlatmaya yeltenmeyen Sena, Yamaç'ın sinirlerini bozuyor. Çukur'da her ne olursa olsun, bir sorunu olduğu zaman kendisine anlatmasını istiyor.

Hale'nin ses kayıtlarını dinleyen Aliço, Meliha ile ilgili ip uçları bulmaya çalışıyor. Bunun için eski gazetelere ihtiyaç duyuyor. Giyimini düzeltip, kendini araştırmacı olarak göstererek kütüphaneye giriyor. Gazete baskılarına bakarak geçmişi araştırıyor.