Çukur'un 3. sezon bombası sosyal medyayı karıştırdı! Öyle bir isim geliyor ki..

Unutulmaz bir sezon finali ekranlara ara veren Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Çukur'un yeni sezon bombası patladı. 26 Ağustos'ya yeni sezon çekimlerinin başlayacağı diziye öyle bir isim geliyor ki, Ay Yapım o isimle imzayı attı.

Daha ilk bölümü ile farklı senaryosu ve alkış toplayan oyunculukları ile rakiplerinden sıyrılan, reyting başarısı ile de Show TV'nin yüzünü güldüren dizi Çukur'un 3. sezonu için artık heyecanlı geri sayım başladı.



Medya kulislerinde dolaşan bir haber ise dizinin hayranlarını ikiye böldü. İddialara göre Ay Yapım yeni sezonda dizinin müzikleri için MERO'ya teklif götürdü ve MERO bu teklifi kabul etti.

Aslen Adanalı olan Almanya'da yaşayan ve dünya müzik listelerini alt üst eden MERO'nun Çukur kadrosuna katılması dizinin hayranları ikiye böldü. Şu sıralar Olabilir şarkısı ile Türkiye'de de büyük ses getiren MERO, verdiği bir röportajda Çukur dizisini hayranlıkla izlediğini belirtmişti.

İddiaları güçlendiren bir diğer paylaşım ise geçtiğimiz günlerde MERO'dan geldi. Gerçek adı Enes Meral olan 19 yaşındaki Rapçi, Geçtiğimiz gün Instagram hikayesinde de Ay Yapım’ı paylaştı. MERO bu sezon Çukur dizisiyle birlikte Türkiye gündemine oturmaya devam edecek.

Son dönemde YouTube trend listelerinden düşmeyen MERO bomba bir şarkıyla Çukur’un yeni sezonunda yer alacak.

