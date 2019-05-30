Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan yeni proje için yeni imaj

'Vatanım Sensin'in ardından 'Çukur' dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdüren ünlü oyuncu Kubilay Aka Çukur'un bitmesinin ardından yeni projeler için kolları sıvadı. Yaz boyunca çalışmaya devam edecek olan Aka yeni imajıyla da dikkat çekti.

Kubilay Aka iddialara göre Ay Yapım'ın Netflix için çekeceği gençlik dizisinin başrolü oldu.

Ahmet Katıksız'ın yöneteceği, Meriç Acemi'nin ise yazdığı proje için Kubilay Aka, imajını da bu sebeple yeniledi.

Oyuncu; bir grup liseli gencin hikâyesini anlatacak olan dizideki yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

