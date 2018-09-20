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Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka, yeni sezon için imaj değiştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.09.2018 22:30 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka, dizinin 2. sezonu için imajını değiştirdi. Saçlarını kısaltan Kubilay Aka yeni imajını sosyal medyadan paylaştı.

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka, yeni sezon için imaj değiştirdi

Çukur dizisinin yeni sezon ilk bölümünde görünmeyen Celasun, 2. bölümde ortaya çıkıyor. Karakuzular'ın mahalleyi ele geçirmesinin ardından mahallede kalan Celasun, kendi adamlarıyla birlikte iş yapmaya başladı. Dizide Celasun'u canlandıran Kubilay Aka da yeni sezon için imajını değiştirdi. Saçlarını kısa kestiran Aka, yeni görüntüsünü de sosyal medyadan paylaştı.

CELASUN

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Vartolu’nun alıkoyulduğu, intikam yemini eden Cumali’nin Çukur’da savaşı başlattığı heyecan dolu tanıtımda Celasun ortaya çıkıyor. Cumali ve Yamaç’ı arayan Karakuzular, İdris’in fotoğrafını ezerken; Metin’in İdris’in fotoğrafını göğsüne bastığı duygusal anlar dikkat çekiyor. Kemal’in korku dolu gözlerle “Çukur sizi arayacakmış. Bulamadıkları her gün birini alacaklarmış, haftasına infaz!” sözleri gerilimi yükseltirken, Yamaç’ın yaptırdığı dövme tanıtıma damga vuruyor.

Çukur geçtiğimiz Pazartesi akşamı nefes kesen bölümüyle yeni sezona başladı. Çukur’un darmaduman olmuş sokaklarında yeni bir sayfa açıldı ve Karakuzular hükmetmeye başladı. En büyük ağabey olan Cumali Koçovalı'yı ortadan kaldırmaya kararlı olan Çeto ve Mahsun, bunun için Kahraman bebeğin annesi Feride'ye şantaj yaptı. Bu esnada Cumali'nin demir parmaklıklardan kurtulduğu anlar heyecanı artırdı. Saadet’i geri almak için Çeto’yla anlaşma yapan Vartolu ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı. Beklenmedik saldırı sonrası aklını yitiren Aliço'nun akıl hastanesinde kendisini ziyaret eden Yamaç ve Sena'yı fark etmemesi ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Çeto ve Mahsun, Feride'ye Cumali'yi öldürtmeye çalışırken Feride'nin kimi öldüreceğinden habersiz Kemal devreye girdi ve onun sayesinde Yamaç, çaresiz kadına yardım etmeyi kabul etti. O kişinin Cumali olduğunu öğrenen Yamaç, Karakuzulara teslim oldu. Yamaç’ı döverek tanınmaz hale getiren çete, onu tellere asarak ölüme terk etti. Bu sırada Çeto’yla anlaşmasını yerine getiren Vartolu, Sena’nın uyarısıyla büyük bir tehlikeden kurtuldu. Vartolu’nun itirafıyla her şeyi Emrah’ın yaptığını öğrenen Sena gözyaşlarına hakim olamadı. Tellere asılı olan Yamaç’ı kurtaran ve Cumali’nin kapısına bırakan gizemli kişinin Selim olduğu anlaşılan final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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Kubilay Aka celasun Çukur

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