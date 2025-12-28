MAGAZİN

Veyis Ateş bu sabah gözaltına alındı: Veyis Ateş kimdir, nereli?

Gazeteci ve televizyoncu Veyis Ateş’in gözaltına alınması gündeme bomba gibi düşerken, kamuoyu “Veyis Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli?” sorularına yanıt aramaya başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında 28 Aralık Pazar sabahı Veyis Ateş de gözaltına alındı. Veyis Ateş, hakkında gelişen son dakika gözaltı kararı sonrası yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran gelişmenin ardından “Veyis Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları en çok aranan başlıklar arasına girdi. İşte Veyis Ateş’in hayatı, kariyeri ve gündem olan olayın detayları…

VEYİS ATEŞ KAÇ YAŞINDA?

Abdurrahman Veyis Ateş, 1973 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi bölümünde tamamlayan Ateş, üniversite yıllarında radyoya ilgi duydu ve Cem Radyo ile radyoculuk alanına giriş yaptı.

Ateş, 2006 yılında TV NET'de çalışmaya başladı, burada Ana Haber sunuculuğu yaptı, Kürşat Bumin ve İbrahim Karagül'le Habere Bakış, Bakış Açısı, Akşama Doğru ve Kadir Mısıroğlu ile Tarih Sohbetleri, Ankara-İstanbul ve Habere Bakış programlarını sundu. 2013 yılında Habertürk TV'ye transfer oldu ve bir süre sonra Habertürk TV Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Ateş, 2018 yılında bu görevinden istifa ederek programcı ve yazar olarak hayatına devam etme kararı aldı.

VEYİS ATEŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ateş; uyuşturucu madde kullanımı ve teminine yönelik uzun süredir devam eden operasyon kapsamında gözaltına alındı.

