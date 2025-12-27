MAGAZİN

Serenay Sarıkaya aşka geldi! Mert Demir'in doğum gününü böyle kutladı

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Mert Demir şimdi de yeni yaşını kutladı. Serenay Sarıkaya sevgilisinin doğum gününde aşka geldi.

Öznur Yaslı İkier

Oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı sevgilisi Mert Demir'in aşkı doludizgin devam ediyor.

Romantik pozlarıyla gündem olan çiftten Demir bu defa yeni yaşını kutluyor. Ünlü şarkıcı Mert Demir, bugün 32 yaşına bastı.

Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile paylaştığı siyah beyaz fotoğrafına “İyi ki doğdun kral. Acısıyla tatlısıyla bir yaşını daha gördüm. Hep yanımdaydın. Hep yanındayım” notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"BEN BÖYLE YAŞAMIYORUM"

Sevgilisini konserlerinde yalnız bırakmayan Serenay Sarıkaya, daha önce reklam aşkı iddialarına şöyle yanıt vermişti:

"Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? İnsanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Ben böyle yaşamıyorum."

