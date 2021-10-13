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Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal Üç Kuruş'la ekranlara dönüyor! İşte Üç Kuruş dizisi 1. bölüm fragmanı

13.10.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de yakında pazartesi akşamları Çukur'un yerine gelecek olan Üç Kuruş dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Çekimleri devam eden dizide Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade'nin yanı sıra, daha önce Çukur'da oynayan Ercan Kesal, Uğur Yıldıran ve Mustafa Kırantepe de başrollerde rol alıyor. Dizide mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alınıyor.

Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un birinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Roman mahallesi Çıngıraklı'da gerçekleşen görkemli düğünün dikkat çektiği tanıtımda Kartal'a (Uraz Kaygılaroğlu) ve Efe'ye (Ekin Koç) dair verilen ilk ipuçları izleyicinin ilgisini artırıyor.

Üç Kuruş Tanıtım2

Dizide Çıngıraklı'nın mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde yaşananlar konu alınacak.

Üç Kuruş Tanıtım3

ÇUKUR'DAN ÜÇ KURUŞ'A GEÇTİLER!

Geçtiğimiz sezon sonunda final yapan Çukur'da İdris Koçovalı karakterini canlandıran usta oyuncu Ercan Kesal, Üç Kuruş'la ekranlara dönüyor.
Üç Kuruş Tanıtım8
Ayrıca Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe ve Kemal rolündeki Uğur Yıldıran da Üç Kuruş'ta önemli rollerde oynayacak.

Üç Kuruş Tanıtım5

Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş Tanıtım9

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

Üç Kuruş Tanıtım

Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Üç Kuruş Tanıtım6

'Üç Kuruş' çok yakında her pazartesi Show TV'de!

Üç Kuruş Tanıtım4

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