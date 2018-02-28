Çukur'un son bölümündeki bu hata güldürdü

Çukur, sosyal medyanın diline düştü. Dizinin 26 Şubat'ta ekrana gelen bölümünde sırtından vurulan Selim, göğsünden ameliyat edildi.

Bu detay sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

İşte bazı kullanıcıların yaptığı yorumlar:

İsmail_Dumbullu: Sırtından vurulan bir adamı sırt üstü yatırarak ameliyat eden hekimlere emanet edin beni.

SelimKocavali: Sırtımdan vuruldum, sırt üstü yatırıp ameliyat ettiler. Ölmeyecem ben!

mesutluk: Sırtından vuruldu, göğsünden ameliyat ediliyor. Hekimi biri uyarmalı. Ölecek Selim!

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