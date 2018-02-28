MAGAZİN

Çukur'un son bölümündeki bu hata güldürdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 17:03 | Son Güncelleme

Son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden olan Çukur'un son bölümündeki bu detay sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı

Çukur'un son bölümündeki bu hata güldürdü

Çukur, sosyal medyanın diline düştü. Dizinin 26 Şubat'ta ekrana gelen bölümünde sırtından vurulan Selim, göğsünden ameliyat edildi.

Bu detay sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

İşte bazı kullanıcıların yaptığı yorumlar:

İsmail_Dumbullu: Sırtından vurulan bir adamı sırt üstü yatırarak ameliyat eden hekimlere emanet edin beni.

SelimKocavali: Sırtımdan vuruldum, sırt üstü yatırıp ameliyat ettiler. Ölmeyecem ben!

mesutluk: Sırtından vuruldu, göğsünden ameliyat ediliyor. Hekimi biri uyarmalı. Ölecek Selim!

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Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur dizisi

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