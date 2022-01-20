Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın değişimi! "Travestiyim diye..."

Çukur'un Timsah Celil'i, Cam Tavanlar'ın Şinasi'si başarılı oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu sosyal medyada saklamıyor. Instagram ve Tiktok'ta değişimiyle ilgili paylaşımlar yapan Ahmet Melih Yılmaz son haliyle gündeme geldi.

TikTok hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, Ankara'da yaşıyor. Ankara'daki yaşantısından sık sık paylaşım yapan Melih Yılmaz "Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi" diyor.

Çukur'un Timsah Celil'i Yılmaz TikTok'ta yaptığı bir yayın sırasında "Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" dedi.

2013 yılında 'Kadınlar Aşklar Şarkılar' isimli tiyatro sahnesinde trans bireyi canlandırmış olan Ahmet Melih Yılmaz kendisinin de oyun sırasında tacize uğradığını söylemişti. "Dans sahnesinde masaların arasında dolaşarak seyirciyle daha yakın olmak istedim. O esnada adamın teki çıkardığı 20 lirayı cebime sıkıştırdı" diyen Yılmaz, "Trans kadınların gerçek birer devrimci olduğunu düşünüyorum" demişti.





