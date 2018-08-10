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Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun kına gecesi yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.08.2018 23:27 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil ile oyuncu Cansu Tosun, hafta sonu yapılacak düğünle evleniyor. Ünlü çift düğün öncesinde kına gecesi yaptı.

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun kına gecesi yaptı

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun'un kına gecesine yakın arkadaşları Gökçe Bahadır, Şebnem Bozoklu, Leyla Lydia Tuğutlu, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak da katıldı.

Familya dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, yarın Olimpos'ta nikah masasına oturacak.

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KINA GECESİ YAPTILAR
Çift Cuma akşamı kına gecesi düzenledi. Kına gecesine çiftin yakın arkadaşları Gökçe Bahadır, Şebnem Bozoklu,Leyla Lydia Tuğutlu ve Ceyda Düvenci de katıldı.

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Gece boyunca yerinde duramayan çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.

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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, daha önce yaptıkları açıklamada 20 Ağustos'ta nikah masasına oturacaklarını belirtmişlerdi.

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erkan kolçak köstendil Cansu Tosun vartolu Çukur kına gecesi

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