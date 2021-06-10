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Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı! Uğur Yıldıran ile Aylin Engör sevgili mi oldu?

10.06.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde 4 sezonluk ekran macerasını noktalayarak final yapan Çukur dizisinde Kemal ve Cennet karakterini canlandıran Uğur Yıldıran ile Aylin Engör'ün birlikte oldukları iddia edildi.

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı! Uğur Yıldıran ile Aylin Engör sevgili mi oldu?

Show TV'de 4 sezondur yayınlanan fenomen dizi Çukur, 7 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelen 131. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş'ın başrollerde oynadığı Çukur'da sürpriz bir aşk daha ortaya çıktı.

Çukur'da Kemal ve Cennet karakterini canlandıran Uğur Yıldıran ile Aylin Engör'ün aşk yaşamaya başladıkları iddia edildi.

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KAPADOKYA'DA TATİL YAPIYORLAR

İkilinin sette başlayan aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri iddia edildi. Yıldıran ve Engör, dizinin final yapmasının ardından soluğu Kapadokya'da aldı. İki oyuncu Instagram hesaplarından yaptıkları Kapadokya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Öte yandan Çukur setinde daha önce, Rıza Kocaoğlu-Hazal Subaşı ve Öner Erkan-Ece Yaşar aşk yaşamaya başlamış ancak bu aşklar fazla uzun sürmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Uğur Yıldıran
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