MAGAZİN

Çukur yeni bölümde Aliço sürprizi! Çukur 52. bölümden ilk fragman yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 05.02.2019 01:12 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 52. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında tertemiz giyinen Aliço’nun, elinde çiçeklerle İdris’in evinin önüne geldiği ve Saadet’in ona kapıyı açtığı sahnede Aliço, kendisini içeri davet eden Saadet’e şaşırıyor. Saadet’in “Senin kravatını, çiçeğini sevsinler!” sözleri ise Aliço’yu gülümsetirken, ikilinin bu hali Koçovalıların evinin eski günlerini anımsatıyor. İşte Çukur 52. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Çukur yeni bölümde Aliço sürprizi! Çukur 52. bölümden ilk fragman yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Aliço, Koçovalılar'ın evine geliyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 18. bölümünde Salih ve Cumali’nin karşı karşıya geldiği anlarda duyulan silah sesi gerilimi yükseltirken, karşılarında Yamaç’ı gören ikili şoke oldu. Sağlığını tehlikeye atarak ağabeylerini ayırmaya gelen Yamaç, Çukur çocuklarını içlerine düştüğü oyundan çıkardı. Sena’nın hiç beklenmedik bir yüzüyle karşılaşan Cumali ve Salih, İdris’in de sert tepkisiyle karşılaştı. İdris, Salih ile Cumali’nin arasındaki mücadelenin artık sona ermesi için iki kardeşi karşı karşıya getirdi. Yücel, Çeto ve Mahsun’a yeniden harekete geçmeleri için yardım etti. Yamaç iyileşmeye çalışırken ve mahallenin gerilimine Salih ile Cumali arasındaki münasebet de eklenince Selim, dengeleri korumak adına Çukur’a dönmek istedi. Bu sırada Sultan da Çukur’daki evine geri döneceğini ev halkına söyledi.

Cumali, Selim ve Salih’in mahalleyi toparladığı bölümde Çeto ve Mahsun, Karakuzuları örgütleyerek, silah depolarını patlatmaya başladı. Sultan ve Meliha karşı karşıya gelirken Meliha, kendisini yaşatan kişinin Sultan olduğunu öğrendi. Yamaç’ın karşısına çıkarak af dileyen Metin, başına silah dayadığı sırada Selim tarafından engellendi. Yamaç’ı vuran kişinin Metin olduğunu öğrendiğimiz bölümde, Metin her şeyi Karakuzular tarafından kaçırılan çocuğunu kurtarmak için yaptığını söyledi. Sena, yüzleşmek için Mahsun’un karşısına çıkarken, Çeto ise İdris’le yüzleşerek heyecanı yükseltti.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 11 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

PARTNER Uykusuzluk problemi çekiyorsanız bir de bunu deneyin Uykusuzluk problemi çekiyorsanız bir de bunu deneyin
Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!
Söz dizisine flaş transfer! Söz dizisine flaş transfer!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur 52. yeni bölüm izle çukur 52. yeni bölüm fragman çukur 51. son bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

İşte Fatih Terim ve Serdar Aziz arasındaki o konuşma

İşte Fatih Terim ve Serdar Aziz arasındaki o konuşma

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Kızım dizisinde şaşırtan ayrılık

Kızım dizisinde şaşırtan ayrılık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın dizisinde Bahar'ın çocuklarına ne oldu? Kadın 48. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Kadın dizisinde Bahar'ı yıkan olay!

Yasak Elma'da Yıldız'ın yaptıkları ortaya çıkıyor! Yasak Elma 32. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Yıldız'ın yaptıkları ortaya çıkıyor!

Çukur'da ihanet şoku! 'Yamaç'ı kim vurdu?' sorusu yanıt buldu! Çukur 51. son bölüm izle!

Çukur'da büyük şok! Yamaç'ı vuran belli oldu!

Aras Bulut İynemli, Çukur dizisine ara veriyor!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Söz dizisine flaş transfer! Söz'de Linda rolünü kim oynuyor?

Söz dizisine flaş transfer!

Bomba iddia! Kenan İmirzalıoğlu TRT ile mi anlaşıyor?

Bomba iddia! Kenan İmirzalıoğlu o diziyle mi dönüyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.