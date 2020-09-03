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Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Çukur 4. sezon 1. bölüm fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 03.09.2020 23:17 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’a özlem bitiyor, ekranların fenomen dizisi Pazartesi akşamı yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşuyor. Yayınlanan heyecan dolu yeni tanıtım dördüncü sezonda da aksiyonun hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor.

Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı tanıtımda Arık Böke Erdenet'in Çukur'a geldiği anlar dikkat çekerken, Yamaç Koçovalı ile aksiyon dolu dövüş sahneleri gerilimi arttırıyor.

İkili arasında yaşanacak mücadele şimdiden heyecan uyandırırken, Cengiz Erdenet'in dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

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Cumali'nin "Babamı sen mi öldürdün?" sorusu üzerine Yamaç'ı vurduğu anlar herkesi şoke ediyor.Çukur’un merakla beklenen yeni sezonu Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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