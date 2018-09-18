Çukur yeni sezonda Cumali ve Karakuzular fırtınası esti! Çukur final sahnesinde Selim sürprizi

Çukur 17 Eylül Pazartesi akşamı nefes kesen bölümüyle yeni sezona başladı. Çukur’un darmaduman olmuş sokaklarında yeni bir sayfa açıldı ve Karakuzular hükmetmeye başladı. En büyük ağabey olan Cumali Koçovalı'yı ortadan kaldırmaya kararlı olan Çeto ve Mahsun, bunun için Kahraman bebeğin annesi Feride'ye şantaj yaptı. Bu esnada Cumali'nin demir parmaklıklardan kurtulduğu anlar heyecanı artırdı. Saadet’i geri almak için Çeto’yla anlaşma yapan Vartolu ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı. Beklenmedik saldırı sonrası aklını yitiren Aliço'nun akıl hastanesinde kendisini ziyaret eden Yamaç ve Sena'yı fark etmemesi ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
VARTOLU SAADET'İ KURTARMA PEŞİNDE
Vartolu'nun sevdiği Saadet'in ise mahalleyi ele geçiren Karakuzular tarafından kaçırılarak rehin tutulduğu ortaya çıktı. Vartolu, rehin tutulan Saadet'e bir şey olmaması için, Karakuzular için uyuşturucu üretmeye başladı. Diğer yandan ise Meke ve Celasun'un ölmediği ve mahallede Karakuzular'a pay vererek iş yaptıkları ortaya çıktı.
İDRİS BABA ÖLDÜ MÜ?
Çukur sezon finalinde, İdris Koçovalı, Emmi ve Paşa bir mekanda saldırıya uğramıştı. Kurşunların hedefi olan Emmi, Paşa ve İdris Koçovalı yeni sezonda görülmedi. Dizinin üç önemli isminin ölüp ölmediği ise henüz belli olmadı.
CUMALİ ÇUKUR'A DÖNDÜ
İdris Koçovalı'nın cezaevinde olan en büyük oğlu Cumali ise yeni sezonda ilk defa görüldü. Necip Memili'nin canlandırdığı Cumali, cezaevinde Karakuzular tarafından öldürülmek istendi. Ancak son bir numara çevirerek cezaevinden kaçmayı başardı. Cumali hapishaneden çıkar çıkmaz intikam almaya başladı. Cumali dışarı çıkmasıyla birlikte Yamaç ve Vartolu'yu da yanına alarak yeniden mahalleyi geri kazanmaya çalışacak.
ÇUKUR YENİ SEZON 2. BÖLÜMDEN İLK SAHNE
Show TV’de yayınlanan ve Pazartesi akşamı yeni sezonuyla ekranlara geri dönen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. İki kardeşin karşı karşıya geldiği heyecan dolu sahnede Yamaç, Cumali’nin tehlikeli yanıyla yüzleşiyor. Kendisini durdurmaya çalışan Yamaç’ın yakasına yapışan Cumali’nin "İntikam için! On bir sene önce benim evime saldırdılar, sen daha bebeydin! Hepsini indirdim, patronlarını indirdim, emri vereni indirdim, ağa babalarını indirdim, dedelerini, amcalarını, çocuklarını indirdim. Benim adım Cumali Koçovalı, ben intikamımı alırım!” sözleriyle gerilim doruk noktasına çıkarken, ağabeyinin hiç tanımadığı yüzüyle karşılaşan Yamaç’ın nasıl karşılık vereceği merakla bekleniyor.
FİNALDE SELİM SÜRPRİZİ
Çukur sezon finalinde, yaptıklarından dolayı büyük pişmanlık yaşayan Yamaç'ın ağabeyi Selim Koçovalı bileklerini keserek intihar etmişti. Çukur yeni sezon final sahnesinde ise Selim ortaya çktı. Ağabeyi Cumali'nin cezaevinden kaçtıktan sonra saklandığı evin önünde görülen Selim izleyicileri şaşırttı.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çeto ve Mahsun, Feride'ye Cumali'yi öldürtmeye çalışırken Feride'nin kimi öldüreceğinden habersiz Kemal devreye girdi ve onun sayesinde Yamaç, çaresiz kadına yardım etmeyi kabul etti. O kişinin Cumali olduğunu öğrenen Yamaç, Karakuzulara teslim oldu. Yamaç’ı döverek tanınmaz hale getiren çete, onu tellere asarak ölüme terk etti. Bu sırada Çeto’yla anlaşmasını yerine getiren Vartolu, Sena’nın uyarısıyla büyük bir tehlikeden kurtuldu. Vartolu’nun itirafıyla her şeyi Emrah’ın yaptığını öğrenen Sena gözyaşlarına hakim olamadı. Tellere asılı olan Yamaç’ı kurtaran ve Cumali’nin kapısına bırakan gizemli kişinin Selim olduğu anlaşılan final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 24 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
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