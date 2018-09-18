Çukur yeni sezonda Cumali ve Karakuzular fırtınası esti! Çukur final sahnesinde Selim sürprizi

Çukur 17 Eylül Pazartesi akşamı nefes kesen bölümüyle yeni sezona başladı. Çukur’un darmaduman olmuş sokaklarında yeni bir sayfa açıldı ve Karakuzular hükmetmeye başladı. En büyük ağabey olan Cumali Koçovalı'yı ortadan kaldırmaya kararlı olan Çeto ve Mahsun, bunun için Kahraman bebeğin annesi Feride'ye şantaj yaptı. Bu esnada Cumali'nin demir parmaklıklardan kurtulduğu anlar heyecanı artırdı. Saadet’i geri almak için Çeto’yla anlaşma yapan Vartolu ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı. Beklenmedik saldırı sonrası aklını yitiren Aliço'nun akıl hastanesinde kendisini ziyaret eden Yamaç ve Sena'yı fark etmemesi ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

VARTOLU SAADET'İ KURTARMA PEŞİNDE

Vartolu'nun sevdiği Saadet'in ise mahalleyi ele geçiren Karakuzular tarafından kaçırılarak rehin tutulduğu ortaya çıktı. Vartolu, rehin tutulan Saadet'e bir şey olmaması için, Karakuzular için uyuşturucu üretmeye başladı. Diğer yandan ise Meke ve Celasun'un ölmediği ve mahallede Karakuzular'a pay vererek iş yaptıkları ortaya çıktı.