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Çukurca’nın 400 yıllık değirmenden üretilen susamın ünü sınırları aştı! Tahinin tadı damakları şenlendirdi

Seray Üstün Seray Üstün
26.04.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurca'nın, 400 yıllık değirmende öğütülen susamdan elde edilen tahininin ünü sınırları aştı. Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, daha önce hiç ilaç kullanılmayan topraklarda üretilen susamların tarihi taş değirmende öğütülmesiyle elde edilen tahin, doğallığı ve lezzetiyle ilgi görüyor.

Çukurca’nın 400 yıllık değirmenden üretilen susamın ünü sınırları aştı! Tahinin tadı damakları şenlendirdi

Ilıman iklimi nedeniyle incir, nar, pirinç ve Trabzon hurması gibi ürünlerin de yetiştiği ilçede, çiftçilere katma değer sağlamak amacıyla Kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle 3 yıl önce hayata geçirilen "Zap Vadisi Projesi" devam ediyor. Doğal yöntemlerle yetiştirilen ürünleri "Zap" markasıyla satışa sunan Kaymakamlık, çiftçilerin ilçenin bakir topraklarında daha fazla üretim yapabilmeleri için bazı kalemlere alım garantisi verdi. Bu ürünlerin başında gelen ve daha önce kent genelinde 2,5 ton civarında olan susamın üretimi de verilen desteğin yanı sıra ekim alanlarının da genişlemesiyle 4 katına çıktı.

400 YILLIK DEĞİRMENDE ÜRETİLİYOR

Çiftçilerin büyük emekle üreterek Kaymakamlığa sattığı susam, yıkanarak kabuğundan ayrıldıktan sonra odun ateşiyle ısıtılan fırında özenle kavruluyor. Daha sonra Yeşil Çeşme Mahallesi'nde yaklaşık 400 yıllık, suyla çalışan taş değirmene götürülen susam, kadınlar tarafından elendikten sonra öğütülerek tahine dönüştürülüyor.

Katkı maddesi kullanılmadan geleneksel yöntemlerle üretilen ve yörede en çok tüketilen yiyeceklerden olan tahin, paketlendikten sonra "Zap" markasıyla Türkiye'deki birçok ilin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

DOĞALLIĞI VE LEZZETİYLE TANINIYOR

"Zap" markasını Türkiye'ye ve dünyaya tanıttıklarını vurgulayan Kurt, “Bununla bölgemizin tanıtımını sağlayıp çiftçimize destek olmayı amaçlıyoruz. İran'dan, İsviçre'den, İngiltere'den talep alıyoruz, yakın zamanda da Amerika'ya ürün gönderdik. Çukurca tahininin öne çıkmasının sebebi, tamamen atalık tohumdan hiçbir karışım olmadan, doğal yöntemlerle üretilen susamlardan elde edilmesidir. 400 yıllık tarihi olan bir değirmende susamları öğüterek ürettiğimiz bu ürünü vatandaşlarımıza, bölge insanımıza ve tüm dünyaya sunuyoruz. Biz vatandaşımızın tekrar toprakla haşır neşir olmasını ve üretim yapmasını amaçlıyoruz. Doğu Anadolu'da tahin tüketimi çok fazla. İnsanımız ramazanda da tahin tüketmeyi seviyor. 'Zap' markası bölgemizin bir değeri. Türkiye'yi aşmış bir markayız."dedi.

Değirmen sorumlusu Murat Erdemir de zahmetli bir süreçten sonra susamları öğüttüklerini anlatarak, ürettikleri tahinin doğallığı ve lezzetiyle öne çıktığını dile getirdi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Çukurca
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