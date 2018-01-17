MAGAZİN

Çukurdere dizisinin setinde büyük kavga!

MAGAZİN HABERLERİ | 17.01.2018 23:27 | Son Güncelleme 8 saat önce

Pastel Film imzalı Çukurdere dizisinin yönetmeni Hamdi Alkan'la tartışan Anıl İlter, seti terk etti.

Çukurdere dizisinin setinde büyük kavga!

Hamdi Alkan’ın yönettiği dizinin ekibine sonradan katılan Anıl İlter’in dün bir sahneyi çekerken yönetmen Hamdi Alkan'la tartıştığı öne sürüldü.

BÜYÜK KAVGA ÇIKTI

İddiaya göre Anıl İlter, tokat yemesi gereken bir sahneye itiraz etti. Medyatava'nın haberine göre, bir süredir rolüyle ilgili yaşadığı rahatsızlığı sık sık dile getiren ve sinirleri bozuk olan İlter, bağıra çağıra seti terk etti.

YENİ OYUNCU ARANIYOR

Bunun üzerine yapım şirketi Anıl İlter’in yerine yeni bir oyuncu arayışına başladı. Öte yandan başta FOX’ta ekrana geleceği ilan edilen "Çukurdere"nin daha sonra Atv’ye transferi gündeme gelmiş ancak son anda dizinin yeniden FOX’un dizi listesine alındığı ortaya çıkmıştı. Yayın tarihi henüz netleşmeyen dizinin tanıtım çekimlerinde de Ali Sürmeli, bir kadın oyuncuyla tartışmıştı. Yapım şirketi, Sürmeli’nin yerine Cihan Ünal’la anlaşmıştı

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