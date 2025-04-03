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Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmıştı! Karar verildi

Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmıştı! Karar verildi
Begüm Özkaynak

Ekol TV'nin haberine göre Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan isimlerden biri ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’ydu. Sabah saatlerinde gözaltına alıp, emniyete götürülüp ifade işlemlerini tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmişti. Ve geride bıraktığımız dakikalarda ünlü oyuncu yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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RE’SEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri boykot çağrısında bulunmuştu. Bu çağrılar kapsamında 2 Nisan’da alışveriş yapmama ve bazı markaları boykot etme kararı verilmişti. Bu kararın verilmesinin ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmanın içerisinde nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamaları yer alıyordu. Öte yandan yapılan çağrılar üzerine bazı iş yerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmaların da dosyaya dahil edildiğini biliyoruz.

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16 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bugün sabah saatlerinde 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 16 kişiden 11’i gözaltına alınmıştı. Bunlardan biri 31 yaşındaki ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’ydu.

(EKOLTV)

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Gözaltı boykot soruşturma Cem Yiğit Üzümoğlu
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